Dura respuesta Nacionales 28/12/2016 Redacción Cristina salió al cruce del juez Ercolini y cargó contra Dujovne porque "compró dólar futuro".

BUENOS AIRES, 28 (NA). - La expresidenta Cristina Kirchner cuestionó ayer su procesamiento en la causa por la concesión de obra pública durante su mandato, al advertir que "la asociación ilícita fue la figura penal utilizada por todas las dictaduras para perseguir dirigentes opositores", al tiempo que cargó contra el nuevo ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, a quien acusó de haber comprado dólar futuro.

"El nuevo ministro de Hacienda fue director de Papel Prensa, trabaja en TN y es columnista en La Nación... ¡Ah! Y también compró dólar futuro. Y si no te alcanza, a su consultora sobre temas macroeconómicos y financieros, Nicolás Dujovne y Asociados, no se le conoce CUIT de AFIP", denunció a través de las redes sociales.

Cristina Kirchner se pronunció así en un texto que subió en su cuenta de Facebook y que llevó de título "Postales para Fin de año". Sobre la expulsión del predecesor de Dujovne en el Palacio de Hacienda, Alfonso Prat Gay, la exjefa de Estado apeló a la ironía para referirse a la situación económica que atraviesa el país. "Lo echaron al ministro de Economía, pero la economía anda muy bien. Por eso Macri está de vacaciones hasta el año que viene", indicó.

En tanto, se defendió del procesamiento dictado en su contra por el juez Julián Ercolini por el supuesto direccionamiento de fondos para obras públicas viales al empresario Lázaro Báez durante su gobierno, y cuestionó la figura de "asociación ilícita".

"La asociación ilícita fue la figura penal creada por los gobiernos de facto y utilizada por todas las dictaduras para perseguir dirigentes opositores", advirtió y además, sobre Ercolini, se preguntó: "¿Procesará también al 46% y al 54% que nos votaron en el 2007 y en el 2011?".

La exmandataria también siguió apuntando contra ese magistrado al remarcar que días atrás "sobreseyó a (Héctor) Magnetto, a la viuda de Noble y a Bartolomé Mitre en la causa de lesa humanidad por Papel Prensa sin siquiera citarlos a declarar, pese a que el fiscal de la causa así lo había solicitado, luego de imputarlos".

Y extendió sus críticas al juez Claudio Bonadío, que también la procesó pero por la causa del dólar futuro: "Sobreseyó en una causa... ¡que no está en su Juzgado! a los funcionarios M que habían comprado dólares a futuro, después devaluaron y por si todo fuera poco fijaron el precio de sus propios contratos".

"Como decía (el escritor portugués José) Saramago, el verdadero poder no se muestra y no va a elecciones. Nadie lo elige y no le gusta que lo nombren ni que lo señalen con el dedo. Y eso fue lo que se hizo durante una década: mostrar lo que no podía ser mostrado, juzgar lo que no podía ser juzgado, decir lo que estaba prohibido mencionar. Hacerlo tiene un costo. Nada es gratis", remarcó.