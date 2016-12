Dalbón Nacionales 28/12/2016 Redacción Leer mas ...

Gregorio Dalbón, el abogado de Cristina Kirchner en causas civiles, aseguró que "no existe" la causa por supuesto direccionamiento de la obra pública por la que el juez federal Julián Ercolini procesó a la expresidenta y subrayó que se trata de un "invento" de Cambiemos para tapar la salida del ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay.

"No sorprende Ercolini, se esperaba. Se apela. La causa no existe. Debiera procesar al 54 por ciento que la votó por co- autores. No hay delito. Tranqui", señaló Dalbón en su cuenta de Twitter. Con mensajes irónicos, el letrado le deseó "un gran 2017" al juez federal.