Un paso al costado por diferencias concretas Nacionales 28/12/2016 Redacción PRAT-GAY EXPLICO SU SALIDA

BUENOS AIRES, 28 (NA). - Un día después de que el presidente Mauricio Macri decidiera su salida del Gobierno, el ministro saliente Alfonso Prat-Gay admitió ayer que su alejamiento obedeció a "diferencias muy concretas en el funcionamiento del equipo" y remarcó que por eso prefirió "dar un paso al costado".

Tras anunciar los resultados del blanqueo de capitales, que hasta ahora treparon al récord de 90.000 millones de dólares, Prat-Gay hizo un balance altamente positivo de su gestión al frente del Palacio de Hacienda, habló de "misión cumplida" y consideró haber dejado "el auto preparado para que la cosa empiece a funcionar".

En dos oportunidades se refirió a su salida del Gabinete y si bien la versión oficial del Gobierno es que Macri le pidió la renuncia, Prat-Gay dijo que las "diferencias" lo llevaron a dar "un paso al costado", aunque en todo momento aclaró que "no hubo discusión, ni dudas, ni cambio de rumbo" y ratificó que continuará dentro del espacio político de Cambiemos. "La foto del Presidente y su ministro saliente, almorzando, en un momento de distensión en el Sur, no es la foto de un renunciante, ni un renunciado sino una foto de dos personas que intentan encontrar cuál es el mejor espacio hacia adelante y eso es lo que hay que ver y lo que tengo para transmitir", sostuvo el funcionario, quien será reemplazado por el economista Nicolás Dujovne.

Así se refirió al almuerzo que compartió este lunes con Macri y su esposa, Juliana Awada, en Villa La Angostura, donde el jefe de Estado y su familia pasan las vacaciones. Ante otra consulta periodística, Prat-Gay remarcó que su salida del Gabinete no es consecuencia de una "discusión, o de dudas o de diferencias respecto del rumbo en el que estamos yendo".

Así lo dijo en la última conferencia de prensa que ofreció en el microcine del Ministerio junto con el jefe de la AFIP, Alberto Abad, convocada para dar detalles del blanqueo, a la que calificó de "exitosa". En su exposición, el funcionario habló de "deber cumplido" y consideró que "tenemos que trabajar todos juntos más allá de opiniones individuales y de algunas cuestiones puntuales de funcionamiento que pasa en las mejores familias".

Consultado sobre el desdoblamiento del Ministerio, Prat-Gay no dio mayores precisiones y sostuvo que es "una decisión del Presidente y es el que elige el ordenamiento de la cuestión y habrá tenido muy buenos motivos para hacerlo". Por otra parte, admitió que algunos resultados económicos "llegaron más tarde" que lo previsto y explicó que su administración debió "pagar la factura que dejó el Gobierno anterior", destacó que en lo que va del año se cancelaron "servicios de deuda de más de 50 mil millones de dólares".

"Estamos dejando el auto preparado para que la cosa empiece a funcionar", analizó y ratificó que se logrará el déficit fiscal del 4,8% proyectado. Señaló que el gradualismo es una "filosofía para la reducción del déficit", al tiempo que enfatizó: "No hay margen social para hacerlo de golpe. La reducción gradual sólo podía financiarse con acceso al crédito".

"Plantamos las bases para el crecimiento" el año próximo, sentenció Prat-Gay quien evaluó que la inflación bajó a la mitad en el segundo semestre. En esferas oficiales celebraron los números, al considerar que el blanqueo de capitales iniciado el 30 de julio de 2016 concluye su primera etapa con gran éxito. Consideran que la "confianza" depositada en el gobierno de Mauricio Macri permitió alcanzar un sinceramiento fiscal ampliamente mayor al de los últimos dos blanqueos. Se declararon 90.000 millones de dólares hasta el momento, a diferencia de los 18.113 millones blanqueados en 2008 y los 2.595 millones declarados en 2013.