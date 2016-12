Los que "se fueron de gira"

Un trabajo de Diario Show recuerda a quienes "se fueron de gira".



ENERO



ANTONIO CARRIZO, 89 AÑOS.



Con su voz potente y modulada, debutó en 1948 en radio El Mundo (de Buenos Aires) y en poco tiempo se convirtió en jefe de programación. Más tarde, en radio Rivadavia, condujo durante décadas el programa periodístico-musical "La vida y el canto". Participó en varios programas de la televisión argentina, como "Polémica en el Fútbol" y "Sábados Continuados". Fue conductor de ciclos periodísticos televisivos como "La Primera de la Noche en Canal 7" en la década de 1970, así como también fue el conductor de "Juntos", acompañado por Liliana López Foresi, programa creado y producido por el productor Roberto Fontana. Durante años también fue el partenaire de Juan Carlos Calabró en su sketch y programa "El contra". En 1979 entrevistó seis veces al escritor Jorge Luis Borges. Obtuvo en 1981 el Premio Konex a la defensa de la cultura. En sus últimos años padecía las secuelas de un accidente cerebrovascular que sufrió en el año 2008.





FEBRERO



AMELIA BENCE, 101 AÑOS.



Su debut cinematográfico ocurrió en el segundo filme sonoro argentino, "Dancing" (1933), de Luis Moglia Barth. Su participación en "La guerra gaucha" (1942), una de las películas más importantes de la historia del cine argentino, le dio reconocimiento y comenzó a ser solicitada para papeles protagónicos gracias a su fotogenia y estilo interpretativo. Formó parte de la denominada 'época de oro' del cine argentino: "Los ojos más lindos del mundo" (1943), "Todo un hombre", "Camino del infierno" (1946), "A sangre fría" (1947) y "La otra y yo" (1949). En 1989 recibió el premio Cóndor de Plata a la Trayectoria y obtuvo el premio Podestá en el mismo rubro en 1992. Los problemas de salud la alejaron de la actividad artística en 2010. Falleció luego de varios días internada a causa de una obstrucción intestinal.







ABRIL



RAÚL "LOCURA" DILELIO



El músico fue uno de los miembros fundadores del grupo de rock "La Renga". La banda oriunda de Mataderos surgió en el año 1988 en formato cuarteto con Gustavo "Chizzo" Nápoli en voz, Raúl "Locura" Dilelio en guitarra, Jorge Tanque Iglesias en batería y Gabriel Tete Iglesias en bajo, tocando covers de bandas como Creedence, Vox Dei y Manal. Pero el contacto entre "Chizzo" y "Locura" se produjo días antes a través de un demo de Dilelio, lo que generó el primer vínculo que se tradujo en "Cólera", primera banda que compartieron y que luego, conla incorporación de los hermanos Iglesias, se convirtió en "La Renga". "Locura" participó solamente en el primer disco de la banda, "Esquivando charcos", de 1991, al que se sumó Gabriel "Chiflo" Sánchez en saxofón. Luego abandonó La Renga por problemas personales.





MARIANO MORES, 98 AÑOS.



Fue pianista, director de orquesta de tango y autor de varios temas famosos como "Uno", "Cafetín de Buenos Aires", "Adiós pampa mía", "Cuartito azul", "Taquito militar", "Tanguera", "El firulete", entre otros. Fue nombrado como el mejor compositor de tango del siglo, en 2000, y su tema "Taquito militar" resultó votado como la mejor milonga. Además, produjo shows de revistas destacadas como "Buenas noches Buenos Aires" (1963), "Buenos Aires canta al mundo" (1966) y "Yo canto a mi Argentina" (1973). En cine, trabajó como actor y músico en películas como "La doctora quiere tangos" (1949), "Corrientes, calle de ensueños" (1949) y "La voz de mi ciudad" (1953). Además, en la televisión tuvo el papel protagónico junto a Mirtha Legrand en la serie cómico-musical "M ama a M" (1957) y en la serie "La familia Mores" (1967).



JUNIO



IRMA ROY, 84 AÑOS.



Comenzó en la actuación en los años 40 tras egresar del Conservatorio Nacional de Arte Escénico. En 1950 realizó su debut en la pantalla grande con “Los Cinco Grandes del Buen Humor” en “Cinco grandes y una chica”, la primera de 11 películas. En 1989 realizó su última aparición cinematográfica en “DNI (La otra historia)”, de Luis Brunati. También integró numerosos elencos teatrales como “¡Tal como somos!” y “Flores de acero”. Participó en ciclos televisivos como "El cielo es para todos” (1962), “El día nació viejo” (1964) y “Alta comedia” (1965) y su úlrima aparición fue en “Amor en custodia” (2005). Luego Irma se dedicó a la política e integró las filas de legisladores del Partido Justicialista. Diputada Nacional, representó desde el 2001 hasta 2005 a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fue presidenta de la Comisión de Cultura y vocal de las Comisiones de Defensa del Consumidor, Análisis y Seguimiento de las Normas Tributarias y Previsionales y de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia. Falleció tras estar internada por accidente doméstico.



GRACIELA MANCUSO, 69 AÑOS.



Locutora radial, respetada y querida por sus colegas, Mancuso había acompañado a grandes figuras de la radiofonía argentina como Juan Alberto Badía, Héctor Larrea, Antonio Carrizo y Jorge "Cacho" Fontana. En 1972 ingresó a Radio Rivadavia participando en programas como "Fontana Show", "Rapidísimo" y conduciendo "Una voz en el camino". Trabajó junto a Badía en el ciclo "Imagínate", por Radio del Plata, y en "Flecha juventud" (en radio y TV). Presentó y cubrió conferencias de prensa, congresos, conciertos, entrega de premios y ciclos de música como el recital de Luciano Pavarotti en la Avenida 9 de Julio de Buenos Aires (1991) y el de Plácido Domingo en el Monumento de los españoles, de la misma ciudad (1992). Falleció de un paro cardíaco.



JULIO



JUAN CARLOS PUPPO, 81 AÑOS.



Iniciado en el mundo teatral en los años 1950, el actor argentino fue reconocido en la televisión principalmente por sus papeles de villanos en la recordada miniserie de terror de Narciso Ibáñez Menta, "El pulpo negro", en 1985, en las telenovelas "Mía, sólo mía", en 1997, y en "Resistiré" en el 2003 con Pablo Echarri y Celeste Cid. En teatro, en tanto, sus últimos trabajos fueron junto a Antonio Gasalla en "Más respeto que soy tu madre" (durante 2011 y 2012), "¡Viva la copla!" (2013), "Héroes" (2014), y "Los caminos de Alfredo Alcón" (2016). Falleció de un infarto agudo de miocardio.



CARLOS GOROSTIZA, 96 AÑOS.



Nombre central del teatro argentino. Escribió más de 30 obras, seis novelas, un libro de memorias y poemas. En 1949, con sólo 29 años, conmovió a la escena porteña con "El puente", que inauguró una nueva época del teatro argentino. Fue un miembro clave de Teatro Abierto, el más recordado movimiento de resistencia cultural durante la dictadura 1976-1983. Y fue, también, el primer Secretario de Cultura de la Nación de la recuperada democracia, durante el gobierno de Raúl Alfonsín.



AGOSTO



JUAN CARLOS MESA, 86 AÑOS.



Se llamaba Diego Isidro Mesa, pero el país lo conoció como Juan Carlos. Cordobés, nacido el 15 de mayo de 1930, fue ícono de la TV argentina durante décadas, pero también tuvo una intensa y brillante labor como libretista de grandes cómicos como Pepe Biondi, Carlos Balá y Alberto Olmedo. "La tuerca", "Mesa de noticias", "El gordo y el flaco", "Primicias", "RSM" y decenas de programas más lo tuvieron como actor. Como guionista se destacó en los libros de "La tuerca", "El clan Balá", "Tato vs. Tato", "Mesa de noticias", "Stress" y tantos ciclos más. Antes de morir, estuvo un tiempo internado y padecía diabetes.



HORACIO SALGAN, 100 AÑOS.



Pianista, compositor y director de orquesta argentino, considerado uno de los máximos referentes del tango y uno de los iniciadores del llamado "tango de vanguardia". Integró un dúo con el guitarrista Ubaldo de Lío, uno de los hitos de la historia del tango y el "Quinteto Real", que ambos formaron en la década de 1960 junto a otras grandes figuras del tango, como Enrique Mario Francini (violín), Pedro Laurenz (bandoneón) y Rafael Ferro (contrabajo). Entre sus obras se destaca el conocido tango "A fuego lento". En 2005 recibió el Premio Konex de Brillante, máximo reconocimiento de la Fundación Konex, por su lugar en la Música Popular. Falleció a causa de su avanzada edad.



ERIKA WALLNER, 74 AÑOS.



Actriz que participó en más de 20 largometrajes y trabajó con directores de la talla de Leonardo Favio ("Simplemente una rosa"), Lautaro Murúa ("Un guapo del 900") y Alejandro Doria ("La isla"). Pero fue en televisión (desde mediados de la década del '60 hasta 2011 cuando participó en la tira "Herederos de una venganza", que se emitió por El Trece), donde Wallner tuvo una abundante presencia: "El amor tiene cara de mujer", "Cuatro mujeres para Adán", "Cuatro hombres para Eva", "Celeste", "Celeste siempre Celeste" y "Padre Coraje". Falleció debido a una insuficiencia renal.



SEPTIEMBRE



DALMIRO SAENZ, 90 AÑOS.



Escritor, dramaturgo y pensador argentino. Contestatario y provocador, escribió más de 40 libros, entre cuentos, novelas, obras de teatro, guiones de televisión, cuentos de humor y ensayos, en toda su carrera. Su primera novela, en 1956, “Setenta veces siete”, fue "best-seller" y ganó el prestigioso Premio de la Editorial Emecé. En 1963 ganó el Premio del Magazine LIFE en español, con su libro de cuentos “No”; el mismo año se quedó con el Premio Argentores (Sociedad Argentina de Autores) con “Treinta, treinta”. Sáenz también escribió pequeños libros de humor de mucho éxito como, por ejemplo, “Yo también fui un espermatozoide”, “Vida sexual de Robinson Crusoe” y “Cuentos para niños pornograficos”, entre otras. Falleció de un infarto.



FRANCIS RUGGERI, 67 AÑOS.



Actor que inventó el personaje y la canción que lo hizo famoso, "El payaso Plin Plin". El humorista tuvo su gran despegue en 1973 cuando quedó en un casting para acompañar a un conocido personaje de la televisión rosarina por esos años, el Capitán Kapote. Su payaso gustó tanto a los niños que los productores del ciclo le pidieron con urgencia que creara una canción sobre el personaje.



LUCRECIA CAPELLO, 77 AÑOS.



Fue una actriz con destacada trayectoria en cine, teatro y televisión. Sobre las tablas, trabajó en más de 80 obras, entre ellas, “Agosto”, “Raíces”, “Sopa de pollo”, “El Mercader de Venecia”, “Érase otra vez Nélida Lobato”, “Esperando la carroza”, “La Jaula de las Locas”, “Eqqus”, “La Casa de Bernarda Alba”, entre otras. En televisión se la pudo ver en las ficciones “Los gringos”, “El proceso”, “Socorro quinto año”, “Tiempofinal”, “Culpables”, “Mujeres asesinas”, “Televisión por la identidad”, “Alta Comedia” y “Sin condena”; además de populares telenovelas y comedias como “La viuda blanca”, “Micaela”, “Hombre de mar”, “Gladiadores de Pompeya”, “Chiquititas” y “Regalo del cielo”. Su salud empeoró luego de una descompensación.



NOVIEMBRE



"POCHO LA PANTERA", 65 AÑOS.



Ernesto Gauna fue un cantante de cumbia argentino, autor de éxitos dentro del género como "El hijo de Cuca", "Me dicen la pantera" y "El paso de la fiesta". El cantante no pudo superar un cáncer de riñón. A lo largo de su vida realizó diferentes actividades. Estudió geología y teología en Australia, y hasta fue actor en diversas series, tanto televisivas como online. Pocho tuvo su declive cuando en su mejor momento profesional se volcó al consumo de drogas. Una etapa de la que salió airoso mucho tiempo después, cuando la fama lo había dejado de lado. Luego, en plena recuperación, se convirtió al evangelismo y se casó con Viviana Basilia "La Griega", siendo el Pastor Giménez quien ofició en su boda.



OSCAR ALEGRE, 77 AÑOS.

Fue un talentoso actor de reparto que gracias a su voz rasposa y mirada inquietante le permitió interpretar papeles de villanos y cómicos que lo hicieron conocido sobre todo en la pantalla grande y chica argentina. En cine trabajó en más de 30 películas siendo su debut el cortometraje "Dónde y cómo Oliveira perdió a Achala" en 1995 junto con Martín Adjemián. Se despidió con "El jugador" en el 2016. En televisión hizo decenas de ficciones entre las que se encuentran "Epitafios", "Casados con hijos", "Mosca & Smith", "Locas de amor", "Franco Buenaventura, el profe", "Yago, pasión morena", "Valientes", "Mujeres asesinas", "Los simuladores", "Historias de sexo de gente común", "Historias del corazón", "El elegido", entre otros.



DICIEMBRE:



ELISEO SUBIELA, 71 AÑOS.



Director de cine y guionista argentino, reconocido por sus películas "Hombre mirando al sudeste", "Últimas imágenes del naufragio" y "El lado oscuro del corazón", entre otras. En 1985 estrena "Hombre mirando al Sudeste", con la que obtiene su mayor reconocimiento popular y artístico hasta esa fecha. El film se convirtió en un clásico de la cinematografía argentina. Actualmente se encontraba trabajando en un nuevo filme, cuyo título provisorio era "Corte final". Fue premiado por la Fundación Konex con el Premio Konex/Diploma al Mérito en 1991, como uno de los "5 mejores Directores de Cine de la década 1981-1990" en la Argentina y nuevamente en 1994 como uno de los "5 mejores Guionistas".