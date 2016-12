Situación de músico cuartetero

El juez de Control de la ciudad de Córdoba -al que apelaron los abogados defensores de Franco Daniel Carignano, tecladista del grupo Trulalá detenido-, decidió bajar la imputación que pesa sobre el músico oriundo de Freyre, pero denegó la posibilidad de que recupere la libertad.



El joven es asistido por los abogados Rubén Caffaratta y Daniel Mac Kay, este último de Freyre, y de acuerdo a La Voz de San Justo fue Caffaratta quien indicó que el juez de Control decidió cambiar la imputación que pesa sobre su defendido.



Carignano estaba imputado como presunto autor de "extorsión" y ahora por la de "coacción calificada". Con respecto a la solicitud de libertad, el magistrado entendió que el riesgo procesal aún no ha cesado por lo que el joven deberá continuar privado de su libertad en el penal de Bouwer.



LA DETENCION



Tal lo informado oportunamente en varias notas por LA OPINION online, Franco Carignano fue detenido por orden del fiscal Gustavo Dalma quien investiga varias denuncias contra el músico, está acusado de haber extorsionado a una joven que habría conocido por la red social Facebook.



El arresto se produjo el 1 de septiembre del pasado año en su domicilio de barrio Observatorio, en la capital provincial, en el marco de un allanamiento ordenado por el fiscal Dalma en relación a una denuncia radicada en 2012 aunque el primero de los hechos habría ocurrido en 2009.



Por otra parte, el 2 de septiembre se allanó el domicilio de los padres del joven en Freyre y en el lugar se secuestraron computadoras, discos rígidos y otros elementos, entre ellos un revólver calibre 38 del que no se habría poseído la documentación ni tampoco la autorización para su tenencia.



Según la investigación, el músico habría contactado a esta joven a través de Facebook con la que entabló una relación y por medio de mensajes privados le habría solicitado el envío de fotos íntimas que habría publicado luego en un perfil falso de la joven que armó en la red social.



Los investigadores creen que esa no es la única víctima y por ello la investigación continúa.