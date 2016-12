Macri despidió a Prat Gay y en su lugar designó a Dujovne y Caputo Nacionales 27/12/2016 Redacción Es porque dividió el Ministerio de Economía en Hacienda, con Dujovne al frente por un lado, y Finanzas con Caputo como titular por el otro.

Ampliar FOTO NA GESTO. Macri recibió en Villa La Angostura a Prat Gay tras pedirle la renuncia a través de Peña.

BUENOS AIRES, 27 (NA). - El presidente Mauricio Macri le pidió ayer la renuncia a Alfonso Prat-Gay como ministro de Hacienda y designó en su lugar a Nicolás Dujovne, mientras desdoblará esa cartera para crear la de Finanzas, al frente de la cual quedará Luis Caputo, actual secretario del área. Los anuncios fueron realizados por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien admitió que con Prat-Gay "había diferencias y Macri le pidió la renuncia".

"Efectivamente, la renuncia fue pedida por el Presidente. Yo se lo transmití esta mañana a Alfonso y ahora está yendo a almorzar con el Presidente en Villa La Angostura", dijo Peña en conferencia de prensa en la Casa Rosada. El funcionario negó que la salida del economista y exdiputado nacional por la Coalición Cívica responda a pujas en el corazón del Gobierno: "No se trata de internas, se trata de visiones de funcionamiento", aclaró.

El jefe de Gabinete dijo que "no habrá cambio de rumbo" en la política económica tras esta salida. "No son discusiones que tengan que ver con cuestiones de diferencias de políticas", dijo el funcionario. "Las políticas nuestras son las que planteamos en la campaña", afirmó, y estacó a Dujovne como "un joven con experiencia" que ya venía trabajando con el equipo de Cambiemos desde 2015.

"Dujovne fue parte del equipo técnico de la Fundación Pensar en la campaña (electoral de 2015) y viene trabajando ya en nuestro equipo sobre temas fiscales y de hacienda", dijo. Sobre Caputo, el jefe de Gabinete dijo que viene "trabajando muy bien en el equipo", que hasta ahora estuvo conducido por Prat- Gay.

"Caputo es una persona muy idónea en un tema que es muy crítico para el desafío productivo y fiscal del país, que es poder lograr un financiamiento sustentable y al mismo tiempo mejorar el sistema financiero argentino", expresó Peña.

La jugada fue consecuencia de diferencias entre Prat-Gay y los hombres fuertes de la esfera económica que más escucha Macri, como el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, y el ministro del Interior, Rodolfo Frigerio, quienes en las últimas semanas se pusieron al frente, por ejemplo, de las cruciales negociaciones por Ganancias, un tema en el cual el funcionario despedido no tuvo participación a pesar de pertenecer a su área.

El despido de Prat-Gay se convirtió en la segunda baja relevante en el equipo de gobierno en pocos días, ya que la semana pasada se produjo el alejamiento de Isela Costantini de la conducción de Aerolíneas Argentinas, por diferencias con el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich.

Ambas salidas fueron consecuencia de desinteligencias en el gabinete y diferencias sobre la velocidad a aplicar para reducir el alto déficit fiscal, que este año se encamina a los 400.000 millones de pesos.

Prat-Gay, quien no proviene del riñón de Cambiemos sino de la Coalición Cívica, también mantenía diferencias con el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, sobre las tasas de interés.

Tras el anuncio de su salida, el saliente ministro hizo un viaje relámpago a Villa La Angostura para compartir un almuerzo con Macri -que está de vacaciones allí junto a su familia- y dar por cerrado en forma ordenada su ciclo en el gobierno.

Ahora, el Gobierno tendrá siete reparticiones para manejar la política económica: Hacienda, Finanzas, Agroindustria, Producción, Energía y Minería, y Transporte y Turismo; además del Banco Central y la AFIP.