Concejo: la última sesión, tamaño XXL Locales 27/12/2016 Redacción Los concejales ya tienen 7 temas para la última sesión de 2016, que comenzará a la mañana y seguirá por la tarde. Entre ellos, la reducción de la carga horaria para los jerarquizados, las modificaciones a la ordenanza de mascotas y la regulación de las bicicletas eléctricas. Hoy se reúnen a las 8 por el Presupuesto, donde están puestas todas las miradas.

Ampliar FOTO PRENSA CONCEJO COMISION./ Unas de las últimas de la semana.

Los concejales despedirán el año con todo. En la primera reunión de comisión de esta última semana del año, decidieron avanzar con 7 proyectos, de los cuales, hay varios que se destacan. Hoy a las 8 se reunirán con funcionarios del Ejecutivo para comenzar a resolver el último de los temas que queda por definir, pero no por eso, el menos importante: el Presupuesto 2017.

Como ya se sabía, luego de la reunión con el Círculo de Veterinarios, habían quedado todo dispuesto para que la ordenanza que modificará a todas las demás que regulan la tenencia de mascotas, quede aprobada.

El tema siempre dio a lugar a polémicas. En este caso, la oposición había presentado un proyecto completo y complejo, para poder discutir. Sobre esta base, se han hecho modificaciones consensuadas entre el Concejo, el Ejecutivo, las protectoras de animales y veterinarios. al texto original (se siguen permitiendo los criaderos y caniles, no habrá "animales comunitarios", ni servicio de emergencia para mascotas). Pero sí se determinará que la castración masiva, gratuita, sistemática y temprana sea el único método para controlar la cantidad de perros y gatos. Se permitirían lazarillos y "animales de compañía" en efectores públicos y escuelas. Incluso si no quieren -pero hay motivos suficientes-, se le podrá exigir a los dueños esterilizar a sus mascotas. Las ONG podrían participar de la aplicación de la norma.



JERARQUIZADOS

Otro de los temas que viene con mucho tiempo de negociaciones -las cuales no llegaron a buen puerto- fue el pedido del PRO para reducir la carga horaria a los empleados jerarquizados. En 2015 habían presentado un proyecto de similares características, pero luego de reuniones con el DEM y con el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM), no llegaron a un acuerdo.

Este año, volvieron a poner el texto sobre la mesa, para poder volver a sentar las partes a negociar. Pero solo se reunieron con el gremio, quien pidió modificar el texto y pedir que no haya una quita de horas, sino mayor cantidad de dinero.

El tema es de larga data: desde 1985 hay una norma que obliga a los jerarquizados a cumplir 9 horas semanales más que el resto. Con las sucesivas paritarias, las mejoras salariales beneficiaron más a los de las categorías más bajas, llegando a la situación que las horas-hombre de las categorías inmediatamente inferiores fueran mejores pagas que las de ellos. Así, la propuesta del PRO es que se reduzca la carga horaria, de 39 horas semanales a 34. El año pasado, propusieron igualar a todos en 30, asegurando que sigan cobrando lo mismo los jerarquizados. Como no tuvieron éxito, ahora proponen una reducción del 12%. Vale destacar que la diferencia salarial había sido uno de los argumentos para acordar el decreto que permitió la devolución de Ganancias, lo que alcanzaba a unas 30 personas sobre un total de 100 jerarquizados. Claro que después se sumaron el Intendente, personal de Gabinete, Secretarios, Subsecretarios, y concejales.

Sin haber llegado a ningún acuerdo, ahora el PRO mandó el tema al recinto. Ya se sabe que el bloque del PJ lo votará en contra. Si el FPCyS acompaña a los macristas, ¿vetará la ordenanza el Intendente?



OTROS TEMAS

Los concejales del PRO (Ana Carina Visintini, Hugo Menossi, y Raúl "Lalo" Bonino) también le dieron despacho a otro proyecto, al menos interesante: proponen regular a través de una ordenanza los velocípedos ecológicos, tanto a pedal como eléctricos.

Los Concejales de Unión PRO Federal Ana Carina Visintini, Raúl Bonino y Hugo Menossi, presentaron un proyecto de ordenanza en el que proponen regular los velocípedos ecológicos a pedal y eléctricos. Son aquellas bicicletas a las que se le incorpora un motor eléctrico y son considerados como un medio de transporte sustentable y ecológico. Habrá un registro, y los vehículos deberán encuadrarse en 2 categorías: bicicletas de cualquier tipo provistas con motores eléctricos; y triciclos o tricicletas de cualquier tipo provistos con motores eléctricos. Deberán tener medidas de seguridad, llevarán una chapa identificatoria y los conductores deberán llevar una tarjeta de identificación, que durará 3 años. El DEM podrá cobrar una tasa por derecho de circulación, por un valor similar a la de una patente de una moto. Por último, en el artículo 16 se establece que este Registro Unico se creará en forma transitoria y hasta tanto la normativa Provincial y Nacional en materia de tránsito y registración alcance a los medios de transporte en cuestión.

También se declarará de interés municipal el campamento de "Visión de Futuro", reclamarán por las campañas de concientización sobre el VIH y Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS). Finalmente, aprobarán la creación de un Presupuesto Participativo Joven y una escuela de conductores.



PRESUPUESTO

Hoy a las 8, los concejales se reunirán con la Secretaria de Hacienda, Finanzas y Modernización, Marcela Basano y Marcelo Barbero, para responder las decenas de preguntas que elevaron los ediles para resolver antes de darle despacho.

Aquí hay una cuestión de presión: la oposición reclamará seguramente por la demora en la entrega de las respuestas y el oficialismo se quejará porque no fueron entregadas con anterioridad. Más allá de esta "pirotecnia política", lo primero que deberán resolver es si se deben o no achicar partidas. ¿Hay un rojo o no? Hugo Menossi había dicho que no era necesario, porque el "hueco" que había dejado la baja en Tributaria se resolvía con lo que "no salía" por la devolución de Ganancias. Para Basano, no están equilibrados los números.

En segunda instancia, habría que ver si las demandas de la oposición requieren de cambios de partidas (oficina de política de género, por ejemplo). Y, finalmente, habrá que ver si no buscarán incorporar alguna partida para la Unidad de Investigación Municipal (UIM), proyecto que no fue ingresado oficialmente al temario del Concejo.