Dujovne y Caputo asumirán en los primeros días de enero Nacionales 27/12/2016 Redacción Tras los anuncios del Gobierno, Dujovne tuvo sus primeros contactos con el Gabinete en la Rosada y Caputo permaneció en el sur.

Ampliar FOTO NA FUNCIONARIOS. Caputo ascendió en el equipo económico y Dujovne se suma ahora.

BUENOS AIRES, 27 (NA). - El gobierno publicará el próximo lunes 2 de enero en el Boletín Oficial el decreto designando a Nicolás Dujovne como nuevo ministro de Hacienda, en reemplazo de Alfonso Prat Gay y de Luis Caputo, a cargo de la flamante cartera de Finanzas, aunque asumirán formalmente una semana después. Los cambios en el Palacio de Hacienda se realizarán a través de un DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) y tras el retorno de sus vacaciones, el 9 de enero, el presidente Mauricio Macri les tomará el tradicional juramento.

Prat Gay continuará en su cargo durante lo que resta de esta semana y luego se publicará en el Boletín Oficial el decreto que establece la división del Ministerio de Hacienda y Finanzas y los de las designaciones de Dujovne y Luis Caputo al frente de cada una de esas carteras, previstas para el lunes 2 de enero.

No obstante, la ceremonia de juramento de los nuevos ministros se realizará luego de que Macri regrese a Buenos Aires, es decir a partir del lunes 9, confirmaron fuentes oficiales a NA. No serán los únicos cambios en el Palacio de Hacienda, porque también dejarán esa cartera el viceministro de Hacienda y Finanzas, Pedro Lacoste y el secretario de Hacienda, Gustavo Marconato.

Tras los anuncios, Dujovne interrumpió ayer su descanso en Punta del Este para mantener sus primeras reuniones en la Casa Rosada, mientras que Caputo, permaneció en la Patagonia, donde pasó la Navidad. Dujovne recibió en la ciudad balnearia uruguaya el ofrecimiento para suceder a Prat Gay y de inmediato se trasladó a Buenos Aires, donde por la tarde mantuvo reuniones en la Casa Rosada con los principales colaboradores del presidente Mauricio Macri.

En primer término, el futuro ministro de Hacienda mantuvo un encuentro con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y luego se reunió con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y con el secretario de Coordinación, Gustavo Lopetegui. Durante la jornada Dujovne también mantuvo una charla con el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana.

Por su parte, el futuro ministro de Finanzas Caputo pasó la Navidad en el sur y allí permaneció durante la jornada de su designación, mientras que compartiría las fiestas de Fin de Año en Villa La Angostura junto a Macri, según trascendió.



PRIORIDADES

DE DUJOVNE

Cuando aún no sabía que sería ministro de Hacienda, Dujovne postulaba que para que la economía arranque era necesario bajar el déficit, combatir el empleo en negro y aplicar "reformas urgentes", y sugería que el Gobierno podría privatizar dos centrales eléctricas y vender acciones de ANSeS para obtener recursos.

En cuanto a pronósticos, en sus múltiples informes y declaraciones, el nuevo funcionario estimó que la actividad crecerá en un rango de entre 3,5% y 4%, y consideró que la inflación podría ser inferior al 20%, aunque lo supeditó al resultado de las paritarias salariales, para lo cual, dijo que es necesario que los gremios "miren para adelante y no para atrás". Estimó que el déficit fiscal primario se ubicará en torno al 4,8% que prevé el Gobierno, pero puso en dudas que se pueda bajar ese nivel al 3,3% para el 2017, un año electoral. "Lo que sospecho es que el Gobierno va a vender sus participaciones accionarias en el Fondo de Garantías de la ANSeS y vender las centrales termoeléctricas de Campana y Timbúes y con eso generar ingresos vía privatizaciones por 2 puntos del PIB o más, imputarlos arriba de la línea y cumplir las metas fiscales con privatizaciones", dijo en julio pasado.

En una nota reciente, advirtió sobre la necesidad de bajar el gasto público y consideró que si bien la "economía va a arrancar" es imprescindible "aplicar reformas urgentes".



FONDOS BUITRE

Caputo dejará su cargo de secretario de Estado para asumir como ministro de Finanzas, con la responsabilidad de obtener el financiamiento externo necesario para cubrir el déficit fiscal. De 51 años y 30 de experiencia en el sistema financiero, fue el encargado desde el inicio de la gestión de Macri de ocuparse de dos temas sensibles: la salida del cepo cambiario y el pago de la deuda en default.

Macri depositó su confianza en Caputo, licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, después de que armara la ingeniería para resolver dos de los cinco problemas económicos más acuciantes con los que se encontró Cambiemos.

Si bien es más joven, Caputo fue al mismo colegio que Macri y que Prat-Gay, el Cardenal Newman, y entre quienes juegan al tenis con él o lo acompañan a la cancha de Vélez para alentar al equipo del cual es hincha, le dicen "Toto". El ahora ministro de Finanzas fue recomendado por el empresario y primo hermano del funcionario, Nicolás Caputo, quien es amigo, hombre de confianza y exsocio de Macri en la compañía Mirgor SA, fundada para producir acondicionadores de aire para automóviles.