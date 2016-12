Fausto está incorporado al staff de "Soy Luna" de Disney Información General 27/12/2016 Redacción Ofrecen un relato sencillo y casi como si considerasen como algo natural el poder incorporarse a una serie que tiene especial repercusión mundial. Fueron alumnos de María Cecilia Rudolf, a quien reconocen y agradecen, y por otra parte agradecen especialmente a su familia por el incondicional apoyo de toda la vida.

Ampliar FOTO MC RUDOLF// COREOGRAFIA./Uno de los cuadros ofrecidos en su última presentación en Rafaela.

Por Marilú Colautti (Redacción de LA OPINION). - La actividad de los jóvenes de esta ciudad, gracias a Dios, son motivo de orgullo para la comunidad. En numerosas ocasiones hemos puesto de relieve las acciones dignas de emulación y del mayor reconocimiento de jóvenes rafaelinos que suelen descollar en diferentes especialidades.

Hoy debemos hacer alusión a dos jóvenes hermanos que, apasionados por la danza, están alcanzado sobresalir a nivel nacional e internacional.

Se trata de Valentina Lozano -19 años- y Fausto Lozano -20 años- quienes suelen ofrecer magníficos shows, con coreografías propias que cautivan a la platea, en nuestra ciudad.

En la víspera los hermanos Lozano nos visitaron y narraron los logros que están alcanzando en la especialidad, fundamentalmente Fausto que está logrando una interesante proyección, relato que ofrecen con sencillez, con humildad y franqueza.

Valentina enfatizó que "somos rafaelinos, somos hermanos, en la danza no empezamos juntos porque, yo me inicié desde muy chica, a los 8 años, en la academia de María Cecilia Rudolf, siempre fui su alumna, y hace aproximadamente tres años, se sumó Fausto".

María Cecilia, presente en la entrevista, confirmó que en 2013 se incorporó Fausto a la danza.

Valentina agregó que "empecé haciendo street dance, es lo que hacemos juntos, es un estilo libre. También hice clásica y danza jazz, pero lo que hacemos juntos es street dance".

Fausto intervino aseverando que "es más callejera, como hip hop, como una fusión de estilos callejeros".

Ambos, en estos momentos están radicados en Buenos Aires, al consultarles acerca de cómo se dio ese traslado a la capital federal, es Fausto quien comienza su relato, el que se remonta a otra especialidad, el patín, señalando que "yo patiné durante toda mi vida, y una persona me recomendó a la producción de Soy Luna de Disney, me llamaron y me fui para allá. Habían visto el material que tengo en las redes".

Aclaró que "en 2014 fui al Mundial de patín y eso tuvo mucha repercusión, entonces, en 2015, a mediados de agosto, me contactaron, como que me recomendaron y ahí me preguntaron si tenía ganas, dije que sí y entré. Ahí hice unas mini participaciones sin mucha complejidad. También me buscaron por el look, y después este año, al principio hicieron un casting grande, más de 3.500 personas de todo el país y ahí quedamos dos, una chica y un chico, ambos quedamos para la serie y somos asistentes de couch, nos encargamos de enseñar las coreografías, los couch generales nos marcan las coreografías y nosotros se las marcamos al elenco, y también algunas escenas las inventamos nosotros, también patinamos, hacemos algunas apariciones -sin nombre ni nada-".

Más adelante hizo saber que "en la danza entré en 2012, empecé muy tranqui, muy tímido, pero cuando entré a la Escuela de Ceci ya me desaté".

Cecilia intervino agregando que "allí empezamos a trabajar los dúos con ellos y también los incluimos en el grupo grande de las chicas".

Por su parte Valentina remarcó que "la verdad que lo de los dúos era algo nuevo y quizás era bastante distinto que entre un chico en los dúos y quisimos empezar con algo distinto y Ceci nos ayudó, íbamos a las clases y a la gente terminó gustándole", enfatizó "Ceci siempre nos dio el espacio".

El esposo de Cecilia puso énfasis al señalar que "son dos hermanos muy unidos, apasionados por el arte, la danza, que es muy difícil encontrar eso hoy. Lo que hacen ellos es muy difícil encontrar en el país, y quizás en el mundo".

Los hermanos Lozano recordaron y a modo de anécdota que, de chicos armaban coreografías para los casamientos, o también que preparaban espectáculos y luego convocaban a la familia para que los apreciase.

La danza no es la única pasión artística que los une, ya que en algún momento ambos se dedicaron a estudiar comedia musical, siendo muy pequeños (10-11 años) viajaban todos los sábados a Santa Fe para adentrarse en esa expresión artística.

Valentina agregó que "este año lo que pasó es que iba a irme a estudiar a Rosario, pero como Fausto estaba en Buenos Aires dije 'voy a Buenos Aires con él', estoy estudiando Relaciones Internacionales, por eso nos distanciamos un poco de la danza, pero es algo que nos gusta muchísimo y por suerte Ceci siempre nos da el espacio para dejarnos poder actuar, llevamos coreografías para participar. Ella nunca lo dudó y siempre nos permitió actuar. Llegamos dos días antes del show y nos da lugar para ensayar, y estamos súper agradecidos, podemos, gracias a ella que nos da el lugar".

Por su parte María Cecilia se mostró sumamente gratificada porque los hermanos Lozano, pese a no pertenecer ya a la Escuela, vuelven cada vez a participar de los show y "a llenarnos con su magia, su carisma".

Fausto, inquieto, multifacético y emprendedor hizo saber que "el trabajo me saca muchísimo tiempo porque estoy desde las 8 a las 18, pero tengo actividades aparte que hago los miércoles y los sábados, hago teatro en dos academias diferentes, los jueves tengo canto. Cuando me salió el trabajo no me daban los tiempos, y ahora armo como mi propia Facultad, hago teatro por un lado, canto por el otro y baile por otro".

Ambos hermanos pusieron de relieve el incondicional apoyo que tuvieron y que tienen de parte de su familia, sin cuyo apoyo y 'el saber soltar las riendas' le dieron las alas para volar y poder hacer aquello que realmente aman.