La escuela 25 de Mayo necesita mayor apoyo

La Escuela Particular Incorporada Nº 1075 "25 de Mayo", cuyas instalaciones se encuentran ubicadas en calle Kaiser 363, es la única de la ciudad que es pública de gestión privada, que además tiene condiciones inclusivas -es decir, recibe alumnos que a veces tienen dificultades para ser incorporados en otros establecimientos-, donde funcionan los tres niveles: pre-primario (jardín), primario y secundario. Pero además, y aún prestando a la ciudad un gran aporte educativo e integrador, no recibe ninguna clase de subsidio o aporte de parte de la Nación, la Provincia o la Municipalidad -no integra la nómina de escuelas del Fondo de Asistencia Educativa-, aun cuando en ciertas ocasiones, cabe dejarlo en claro, obtuvo alguna clase de apoyo.

Recuerdan sus directivos, por ejemplo, que de la Provincia recibieron 100.000 pesos en 1998 cuando se produjo la incorporación al EGB, y también desde la Municipalidad en algunas ocasiones para algunos temas puntuales, pero en cambio nunca desde la Nación, cuya respuesta a gestiones en tal sentido fueron "dirigirse a la Provincia".

La situación financiera de la "25 de Mayo", que tiene detrás una historia realmente importante pues fue fundada por Modesto Verdú en 1925 y funcionando en la zona céntrica, hasta la muerte de Mario Verdú, cuando sus herederos no siguieron cediendo las instalaciones y por lo tanto una Asociación Civil Maestro Verdú constituida al efecto se hizo cargo de la construcción del nuevo edificio, en el cual se continúa avanzando, por ejemplo, actualmente en el cerramiento del salón de usos múltiples de 15 por 25 metros, además de afrontar los importantes gastos que demanda el funcionamiento de todo el conjunto educativo.

Es por esa razón y los motivos apuntados, que quienes realizan este trabajo de sostener la marcha de la escuela, sin dudas de gran valor comunitario, formulan un llamado para quienes desde la óptica empresaria pueden ampliar la nómina para colaborar con esta complicada tarea de sostener una escuela que cuenta nada menos que con 450 alumnos en los tres niveles.

Es oportuno recordar que el único ingreso fijo con el cual se cuenta es la cuota de la Asociación Cooperadora, que no excede el valor normal de ninguno de los establecimientos públicos, y que además no tiene carácter obligatorio. Es decir, ningún alumno sufre marginación alguna por no adherir al organismo cooperativo. Claro que además, y esto debe ser destacado, se debe agregar la muy valiosa asistencia económica que realizan privados, lo que permite la continuidad de las actividades, y además, continuar progresando no sólo ediliciamente sino también en el aprovisionamiento de equipos y material educativo.



TALLERES EN

SECUNDARIA

La metodología implementada por la plana directiva de la escuela "25 de Mayo" y llevada adelante por el personal docente de la misma, en el nivel secundario, es realmente para destacar, pero además, como para que los más altos niveles que conducen y planifican la educación en la Argentina, que tanto retraso experimentó estos últimos años, vaya tomando nota.

Consiste en la realización de talleres, los días lunes, miércoles y viernes, durante la última hora de clases, ofreciéndose la oportunidad para que los alumnos se inscriban en disciplinas como guitarra, diseño de página web, debate, lenguaje por señas, cine e inglés, entre otras.

Una iniciativa muy interesante pero por sobre todas las cosas bien recibida entre el alumnado, que respondió positivamente, incorporando la posibilidad de aprender algunas de las disciplinas mencionadas, además de la educación básica tradicional.