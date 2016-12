Las sensaciones tras el gran año de Mayco Vivas Deportes 27/12/2016 Redacción El jugador de CRAR repasó su gran temporada

Ampliar FOTO ARCHIVO UAR ILUSION./ El primera línea de CRAR está en carrera para Georgia 2017.

Entre las gratas apariciones que tuvo el deporte de la ciudad en 2016, el nombre de Mayco Vivas es uno de los más importantes. El juvenil jugador del Círculo Rafaelino de Rugby, reconocido como el deportista amateur destacado en la última Fiesta del Deporte de nuestra ciudad, consiguió insertarse nada más y nada menos que en el grupo de Los Pumitas que está enfocándose en la posibilidad de disputar el Mundial de Georgia del año venidero, algo que resulta muy difícil de lograr para todo jugador, pero mucho más para quienes provienen del "interior del interior".

Días pasados, en el programa Todo a Pulmón que se emite por FM Unirred, el pilar dejó sus impresiones sobre lo vivido y las aspiraciones para su carrera en el futuro cercano.

En la nota reconoció que “la verdad, no me imaginaba cuando empezó este año que me iba a ir tan bien. Antes del Argentino Juvenil, lo único que quería era jugar en el seleccionado de Santa Fe. Hicimos un muy buen torneo y ahí se fue dando todo”.

A partir de ahí, empezaron a abrirse algunas puertas a nivel nacional. “La primera convocatoria, para la concentración en Hindú, la recibí justo un jueves que era el día de mi cumpleaños, y fue un lindo regalo extra”, recordó.

En referencia a las experiencias vividas hasta el momento con Los Pumitas, comentó que “la verdad encontré un grupo amigable, solidario, muy contento por todo”. Sobre cuáles vivencias de la temporada con Los Pumitas fueron las más valiosas en un aspecto general, puntualizó que “lo de Uruguay (título Sudamericano) fueron dos días, creo que disfruté más lo de Rosario, pero todas fueron lindas. En la última que hicimos este mes en Carlos Paz, el objetivo fue más para unir al grupo, no hicimos nada de rugby”.

En 2016 también tuvo su momento el debut en la primera división de CRAR. “Lo viví muy bien, a pesar del descenso, me gustó mucho debutar en la primera del club”. El año que está a poco de comenzar lo encontrará ante importantes desafíos. Consultado sobre ello, Mayco expresó que “ir al mundial (en Georgia) sería la meta, pero hay otras cosas antes. En mi posición hay bastante competencia y habrá que seguir trabajando mucho”.

El párrafo final está vinculado sobre su futuro a nivel Club. El juvenil admitió que hay una posibilidad de continuar su carrera en Atlético del Rosario. “Pero todavía no se sabe qué pasará. No hay nada asegurado todavía”, finalizó el pilar del Círculo Rafaelino.