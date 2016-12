Todos los detalles del Dakar 2017 Deportes 27/12/2016 Redacción Leer mas ...

Ver galería 1 / 2 - FOTOS DAKAR.COM PASION. El pueblo boliviano espera con gran entusiasmo el paso del Dakar. DUNAS. La mayor dificultad para las motos.

El Dakar 2017 celebrará su 39ª edición entre los días 2 y 14 de enero, lo que supondrá la novena vez que el rally más duro del mundo aterrice en Sudamérica.

El evento se viene celebrando en este continente desde 2009, tras la cancelación del mismo en Africa debido a las amenazas terroristas a las que se vio sometida la organización, que terminó por anular la prueba que tenía que haberse desarrollado durante el año 2008.

Este año, Argentina y Bolivia repiten el Dakar, países a los que se suma Paraguay, ya que su capital, Asunción, será el punto de salida del rally el 2 de enero de 2017.

Desde allí, los vehículos se adentrarán en territorio argentino y boliviano, con un único día de descanso fijado para el domingo 8 de enero, al finalizar la etapa 6.

Esa jornada de respiro tendrá lugar en La Paz, a una altura de 3.600 metros sobre el nivel del mar. De hecho, en seis de las 12 etapas de este Dakar 2017 se superarán los 3.000 metros de altura, destacando la jornada que tendrá lugar entre Tupiza y Oruro, en la que se superarán los 4.000 metros de altura, un trayecto que se corresponde con la etapa número 5.

El mal de altura y la exigencia de esta etapa, en la que estarán presentes las dunas en su parte final, a buen seguro, impedirá que muchos lleguen a La Paz, en lo que se puede considerar el Ecuador de la prueba.

Los que lleguen a Buenos Aires el día 14 de enero, habrán recorrido 4.089 kilómetros de tramos especiales (8.819 kilómetros contando también los enlaces) serán dignos finalizadores de esta dura aventura en la que se han inscripto un total de 318 vehículos: 86 coches, 145 motos, 50 camiones y 37 quads.

Supone una baja importante de participantes, ya que en 2016 se registraron 354 vehículos inscriptos, de los que 117 eran coches. El cambio repentino del recorrido en la edición 2016, que no le gustó a muchos, así como la ausencia de Chile y Perú en el calendario (la segunda de ellas destacaba por su dureza extrema), pueden ser las principales razones de esta merma. No obstante, pudieron haber influido otros factores, en particular el económico.

Este año, Marc Coma -director deportivo del Dakar- prometió que volverá la esencia dakariana que algunos vienen reclamando, con siete etapas que se destacarán por superar los 400 kilómetros de especial, una de ellas incluso por encima de los 500 kilómetros.

Un aliciente extra para el rally-raid es que se eliminan los famosos "way points" o puntos de paso escondidos, que tantos inconvenientes le dieron a los pilotos en los últimos años. Serán sustituidos por "puntos de control", pero con la dificultad de que tendrán que localizarse con menos instrumentos modernos de navegación, teniendo que sacar la brújula tradicional para encontrar el rumbo correcto.

No es ningún secreto que la prueba ha estado tomando unas costumbres y unas formas de afrontarla que cada vez se acercan más a los rallys, en los que la alta velocidad comenzó a robarle protagonismo a la aventura y a la navegación.