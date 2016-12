8 reglas de oro para no cometer excesos Información General 27/12/2016 Redacción EN LAS MESAS NAVIDEÑA Y FIN DE AÑO

BUENOS AIRES, 27 (NA). - La tradicional cena navideña y de fin de año puede venir acompañada de excesos que pueden acarrear consecuencias negativas para la salud, por lo que los especialistas destacaron la importancia de "adquirir buenos hábitos", incluso antes de los festejos, que permitan evitar inconvenientes.

Florencia Borrell, experta en nutrición y cocina de PronoKal, propuso "8 reglas de oro" para afrontar las fiestas en familia y sin "pecar" más de la cuenta con las comidas.

"No es aconsejable llevar una dieta rigurosa unos días previos a las fiestas, para luego consumir alimentos sin control. No sólo perderemos lo logrado sino que ayudaremos al efecto rebote, recuperando lo perdido y más. Es mucho más efectivo cuidarnos antes y bajar el tamaño de las porciones que habitualmente ingerimos", afirmó Borrell.



LAS 8 REGLAS DE ORO

1) Realizar 5 comidas al día (las tres comidas básicas y dos refrigerios). Con esto se logrará activar tu metabolismo y te ayudará a quemar calorías. Además, está demostrado que llevando una ingesta de alimentos regular (cada 3-4 horas) tendrá más sensación de saciedad y evitarás el picoteo entre horas.

2) Beber abundante agua. Es fundamental beber aproximadamente 2 litros de agua al día para mantener hidratados los órganos y tejidos. El agua da sensación de saciedad y ayuda a desintoxicar el cuerpo.

3) Cocinar con poca grasa y elegir la de mejor calidad. El aceite de oliva virgen es la mejor grasa recomendada, pero es necesario tener en cuenta no abusar de su consumo, pues aumenta el valor calórico de la dieta. Se aconsejan unas 3-4 cucharadas soperas al día. Limitar el consumo de los alimentos que contienen grasas animales como carnes rojas, quesos de mucha maduración, mantequilla, embutidos, repostería etc.

4) Reducir el consumo de azúcares y dulces en general: los azúcares sólo aportan calorías vacías, es decir, no contienen nutrientes. Reemplazarla con edulcorantes o poco a poco acostumbrarse a no endulzar las bebidas o comidas. También los alimentos dulces como la pastelería o repostería en general aportan azúcares y grasas no recomendadas. Por ejemplo reemplaza un chocolate con leche y frutos secos por un chocolate negro con más del 75% de cacao.

5) Consumir muchas verduras y ensaladas. Aportan vitaminas, minerales y fibra para asegurar un buen tránsito intestinal. Dan una importante sensación de saciedad con pocas calorías y nada de grasas. Elige aliños o vinagretas con poco aceite y muchas especias, que darán más sabor a las verduras.

6) Seleccionar los alimentos más magros. Procurar que la alimentación tenga como base las verduras, frutas, carnes blancas (ave, pavo, conejo, pescado), cereales, legumbres y lácteos magros.

7) Al momento de comer, no leer ni mirar televisión. Está demostrado que cuando distraerse con otra actividad cuando se come no permite mantener el control de lo ingerido.

8) Realizar actividad física a diario. El ejercicio es siempre sinónimo de salud: no sólo mantiene en forma sino que ayuda a mantener tanto los niveles de azúcar como de colesterol más controlados. Además, es útil para liberar endorfinas -neurotransmisores del placer- razón por la cual nos sentimos tan bien realizando actividad física, por lo menos 30 minutos diarios de ejercicios moderados o caminata.