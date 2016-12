Asistencia a los afectados Locales 27/12/2016 Redacción Leer mas ...

La secretaría de Protección Civil puso en marcha el protocolo de alerta en localidades del centro y sur de la provincia, donde el gobernador Lifschitz se comunicó con los mandatarios de municipios y comunas afectadas y la secretaría de Protección Civil del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado implementó el alerta en toda la provincia en respuesta al informe del Servicio Meteorológico Nacional.

Esta secretaría coordinó acciones con las áreas intervinientes, con especial énfasis con los ministerios de Desarrollo Social, de Salud y de Infraestructura y Transporte, contando con las recomendaciones e información de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV). De este modo, y a partir de la emisión de diferentes alertas meteorológicos y avisos a corto plazo emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional para la provincia de Santa Fe en sus distintas zonas, se iniciaron los protocolos pertinentes.

En nuestro departamento, se conectaron con María Juana, donde cayeron más de 100 milímetros. Allí se conectaron bombas en patios y calles. No hubo agua en los domicilios.

En tanto, en Zenón Pereyra y Esmeralda, donde se registraron 100 milímetros, la situación muy similar. En Colonia Margarita, todo fue controlado y no hubo evacuados. La comunicación se realizó por WhastApp ya que la localidad no tenía señal telefónica.

En Eustolia, se realizó una asistencia con agua potable y víveres, ya que la localidad se encontraba inundada y los habitantes se negaron a dejar sus viviendas.

Además, la provincia informó el estado de todas las rutas de nuestra Bota, teniendo en cuenta el agua caída, trabajando para acondicionar las calzadas.