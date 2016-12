"Yo quiero un país..." Información General 27/12/2016 Redacción Leer mas ...

Cuando falleció nuestro querido profesor Mario Verdú nos dimos cuenta que en ese momento la primera mitad de nuestra vida habíamos sido educados por nuestros padres y la otra por él.

De su prolífico aporte periodístico rescatamos el que tituló "Yo quiero un país..." y seleccionamos este párrafo.

"Yo quiero un país... donde la juventud no esté en la droga, la violencia o la patota y halle lugar en el mundo del trabajo, el arte, la ciencia, la política, para intentar ser lo que realmente quiere ser, donde la escuela no esté cabalgando al ritmo de moda, en aras de la papanatería reinante, y en cambio, enseñe a pensar, ser, hacer, crear, libre de estereotipos y frases hechas;

"-que deje de ser Nación-enigma para el mundo, y que teniéndolo todo carece de lo fundamental, con un pueblo que trabaja pero no rinde, que asiste a clases y no aprende, tiene Universidad y no investiga. O sea, la Biblia junto al calefón;

"-con verdadera libertad y respeto al prójimo que no opina como uno, con leyes que estén al servicio de las personas y no personas que estén para cumplir leyes".



Integrantes del inolvidable Grupo Py en el día de los 85 años de Mario Verdú.