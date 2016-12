Un hombre mató a la pareja de su ex y luego se suicidó Policiales 27/12/2016 Redacción SUCEDIO EN NOGOYA

Un hombre mató a puñaladas a la actual pareja de su exmujer, a la que luego hirió con el mismo arma, para finalmente suicidarse en el marco de un violento episodio ocurrido en un barrio de la ciudad entrerriana de Nogoyá.

El sangriento hecho se produjo en la noche del domingo y fue protagonizado por Fabián Godoy, un hombre de 51 años que no poseía antecedentes delictivos ni de violencia de pareja.

Según indicaron fuentes policiales y medios locales, Godoy le aplicó en primer lugar heridas mortales a José Iglesias, de 70 años, actual pareja de su exmujer, Mariana Cironi, de 35.

Todo se inició en Boulevard España y San Martín cuando Godoy se presentó en el domicilio de Iglesias, le recriminó la relación que había iniciado con Cironi y lo atacó de varias puñaladas.

El hombre cayó gravemente herido y murió posteriormente cuando era trasladado en ambulancia a un hospital de la ciudad de Paraná. Tras la salvaje agresión, Godoy salió en búsqueda de su exmujer, a quien corrió por la vía pública y ante la vista de numerosas personas, mientras la hería con el cuchillo que portaba. La salvaje persecución fue interrumpida por varios vecinos, entre ellos los parroquianos de un bar situado a pocos metros, que decidieron salir en defensa de la mujer y agredieron a sillazos, además de con distintos objetos al homicida, posibilitando, de esa manera, la definitiva fuga de la víctima.

Mientras la Policía acudía al lugar, Godoy se dirigió al domicilio de Iglesias, entró al mismo garaje en el que había iniciado el mortal ataque, y se suicidó. La mujer en tanto fue llevada al Hospital San Martín de Paraná con heridas que no revisten peligro de vida.

El comisario Eduardo Stopello señaló que el asesino "llegó a la cochera de la casa donde atacó a Iglesias, apoyó el cuchillo contra la pared, se lo hundió en el pecho y murió en el lugar del hecho". Al explicar la violenta actitud de Godoy, quien tenía un kiosco en la vecina localidad de Hernández, de donde era oriundo, el jefe policial señaló que "no aceptaba que su ex pareja formara su vida nuevamente con otra persona y por eso, fue a la casa del novio de su exmujer".

El jefe policial resaltó que el hecho está totalmente esclarecido. "El bar de la esquina estaba lleno de gente y todo ocurrió frente a la gente. Por eso tenemos muchos testigos y el hecho está muy claro", explicó en ese sentido.