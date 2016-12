El Gobierno no satisfizo el pedido de los clubes Deportes 27/12/2016 Redacción Todavía no fueron depositados los 350 millones de diciembre

Ampliar FOTO ARCHIVO NA TINELLI./ Se mostró muy enojado por este tema.

BUENOS AIRES, 27 (NA). - Los dirigentes se reunieron ayer en la AFA con Javier Medín, integrante de la Comisión Normalizadora, para exigirle al Gobierno nacional el dinero que resta por la rescisión del "Fútbol para Todos". Medín le dijo a los dirigentes que todavía los 350 millones de pesos correspondientes al mes de diciembre no están depositados y que el Gobierno ofreció pagar esos 350 y 180 más como resarcimiento de la ruptura del contrato de "FPT".

Sin embargo, la respuesta de los dirigentes fue pedir que los 350 millones de diciembre no fueran parte del resarcimiento. Por ese motivo quieren 530 millones de resarcimiento (la semana pasada querían 700) y 350 de diciembre, o sea 880 millones en total, con el resarcimiento y la cuota de diciembre, la que debía hacerse cargo la Comisión Normalizadora.

En la reunión estuvieron los dirigentes Rodolfo D'onofrio y Matías Patanian (River), Pascual Caiella (Estudiantes), Nicolás Russo (Lanús), Raúl Gamez (Vélez), Marcelo Martín (Unión), Eduardo Spinosa (Banfield), Horacio Martignoni (Sarmiento de Junín), José Lemme (Defensa y Justicia) y Luis Antonio Sasso (Huracán).

Este martes, Javier Medín se reunirá con Fernando De Andreis y Fernando Marín para tratar de conseguir el dinero, y dependiendo del resultado de esa reunión se juntarán en AFA otra vez los dirigentes de Primera División.



SE ENOJO TINELLI

Marcelo Tinelli cargó duramente contra el Gobierno nacional por la negociación para rescindir el contrato del Fútbol Para Todos y se quejó por la gran cantidad de exigencias que les plantean. El vicepresidente de San Lorenzo, encargado de negociar la salida del Estado y el ingreso de una nueva empresa para los derechos audiovisuales, dijo que "es muy injusto para los clubes de fútbol que mantienen miles de familias en nuestro país estar pasando esta situación de asfixia".

El Gobierno pretende que antes de abonar el canon por la rescisión del contrato vigente hasta 2019 se apruebe la Superliga y el nuevo estatuto de la AFA. "El Gobierno decide unilateralmente la rescisión. Para pagar exige un plan de regularización de deudas de los clubes. Ahora va a exigir certificados de vacunación antivariólica de los presidentes de clubes", escribió en su cuenta de Twitter.

Tinelli pidió que el Estado "abone en forma urgente lo acordado en la última reunión y la Comisión Normalizadora pague a los clubes lo adeudado". Si bien no trascendieron cifras de manera oficial, las instituciones pretenden 1.050 millones de pesos por la ruptura del vínculo. Además, los clubes no cobraron la cuota de diciembre por los derechos de televisión, equivalente a los 350 millones de pesos.

"Los piqueteros, para los que se creó un plan antipiquetes, terminaron recibiendo dinero del Gobierno y están mejor que el fútbol. Lamentable", disparó. Tinelli indicó que la "función social y deportiva de los clubes es maravillosa" y expresó que hay "una gran mayoría de dirigentes honestos que ponemos dinero de nuestro bolsillo para mantener a nuestros clubes y ayudar socialmente".

"Basta de decir desde el Gobierno que los dirigentes de fútbol son chorros y que hay clubes que tienen que cerrar. Eso es una mentira", cerró.