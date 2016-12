En China dan por hecho lo de Tevez Deportes 27/12/2016 Redacción Leer mas ...

"Sigo a la espera ciento por ciento para que me den permiso para hablar con Carlos sobre lo que le espera", dijo Poyet aunque reconoció que "todo lleva a que viene". "No quiero ser injusto con la gente. Da la sensación de que está todo hecho y faltan algunos detalles para anunciarlo", sostuvo el uruguayo por radio La Red.

El Shenhua le ofreció 25 millones de euros anuales para sumarse al equipo. En cambio, dijo que no tiene contemplado ninguna incorporación de otro jugador argentino, aunque se enteró de las versiones de que Angel Di María podía incorporarse. "Los cupos, si viene Tevez, están cubiertos. Pero puede ser, pero al día de hoy no tengo información. Si alguien viene se tiene que ir otro. Y acá están Freddy Guarín, Gio Moreno y Obafemi Martin".

Dejó en claro que quiere tenerlo a Tevez un buen tiempo antes para que entrene con quienes serán sus futuros compañeros. Horas atrás Tevez terminó de festejar su casamiento en Carmelo, Uruguay, y según declaró en este tiempo de receso anunciará si se queda en Boca o se va a China.