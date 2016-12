Apareció la camioneta sustraída Policiales 27/12/2016 Redacción EN LA ESQUINA DE RIO DE JANIERO Y AGUADO

Ampliar VEHICULO. La Peugeot Partner que había sido robada por los Papás Noel.

La Peugeot Partner sustraída en horas de la noche de este sábado por dos sujetos disfrazados de Papá Noel, fue hallada en estado de abandono en una obra en construcción. En su interior se encontraba toda la mercadería y el dinero. Solo se llevaron el efectivo que contenía la billetera. El hecho se había producido en un comercio ubicado en la esquina de Aristóbulo del Valle y Bv. Hipólito Yrigoyen, en un hecho que por sus características despertó la curiosidad de todos los rafaelinos. Dos sujetos disfrazados de Papá Noel redujeron al propietario de un comercio y le sustrajeron dinero en efectivo y una camioneta dándose posteriormente a la fuga. Horas más tarde, la web de Rafaela Noticias publicaba una Selfi de los presuntos ladrones, momentos antes del ilícito. Cuerpo de Guardia Infantería y un ex agente de la GUR, que por estos días cumple funciones en Protección Vial, hallaron la camioneta en una obra en construcción ubicada en Río de Janeiro y Aguado. En el interior de la misma se encontraba toda la mercadería y una suma de dinero que rondaría los 35 mil pesos y que al momento del robo estaba en el interior de la camioneta, es decir que los delincuentes no habrían revisado la misma y por lo tanto no notaron la presencia de esa suma, cosa bastante rara a la hora de los análisis de los sucesos que fueron ocurriendo. En la obra también se encontró una billetera con un billete de 500 pesos y una calculadora, además de ropa que podría vincularse a otros ilícitos. El Fiscal deberá ahora investigar y dilucidar qué fue lo sucedido en el robo que en los primeros momentos podría haberse atribuido a profesionales, pero que con el correr de las horas va tomando otros matices.