El anticipo en el programa de Mirtha

"¿Usted quiere que me rajen? Dígame así me apuro a terminar (la comida)", le respondió con una sonrisa irónica el renunciante ministro de Hacienda, Alfonso Prat- Gay, a la conductora Mirtha Legrand, cuando en su programa televisivo le preguntó días atrás si continuaba en el cargo.

Con su estilo directo y filoso, la conductora tuvo una singular manera de interrogarlo en torno a si se iba a quedar un tiempo más en el Palacio de Hacienda. El sábado 17 de diciembre en el programa nocturno que tiene en canal 13, Legrand le dijo: "Ministro, ¿usted se queda o ´fiú fiú ´?, le preguntó entre risas y haciendo un gesto con la mano como dando a entender que se alejaría.

Allí, Prat-Gay esbozó una tenue sonrisa y le respondió si la pregunta estaba dirigida a que lo "rajen" del cargo, lo que finalmente terminó ocurriendo este lunes por pedido del presidente Mauricio Macri. Para distender y superar el momento, Prat-Gay arrancó con su explicación económica de la situación actual y los motivos por los cuales no arranca la recuperación productiva.

"Lo que está pasando es que atravesamos un año difícil para la gran mayoría de los argentinos; intenso para nosotros que tuvimos que hacernos cargo de una situación compleja, un año de transición pero estamos tranquilos que vamos a crecer", afirmó el saliente ministro, en un intento por dejar atrás el incómodo momento.