¿De vacaciones? Nacionales 27/12/2016 Redacción Leer mas ...

BUENOS AIRES, 27 (NA). - El presidente Mauricio Macri no se desconectó ayer de la agenda de trabajo en su primer día de vacaciones en Villa La Angostura, desde donde coordinó la salida de Alfonso Prat Gay del Gabinete y recibió al ministro para compartir un almuerzo de despedida.

El jefe de Estado había festejado la Nochebuena en la quinta familiar Los Abrojos y el domingo de Navidad viajó hacia Neuquén para comenzar unas vacaciones de 15 días antes de retornar a la actividad oficial al frente de la Casa Rosada. Según trascendió, ese mismo domingo Macri llamó por teléfono al jefe de Gabinete, Marcos Peña, para pedirle que este lunes por la mañana le comunicara la decisión a Prat Gay y, en paralelo, el mandatario se comunicó con la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, para anticiparle la medida.

El titular de Hacienda recibió el pedido de renuncia de parte de Peña en una reunión que mantuvieron por la mañana en la Casa Rosada y luego el funcionario saliente voló hacia Villa La Angostura donde mantuvo un almuerzo con Macri para definir allí aspectos de la transición en el área que conducía.

Fuentes de la Casa Rosada señalaron a NA que Macri no le ofreció otro cargo a Prat Gay debido a que ya le había anticipado que no buscaba cumplir otra función.

Por la tarde, Peña recibió en la Rosada, junto al secretario coordinador Gustavo Lopetegui, al economista Nicolás Dujovne, recién llegado a Buenos Aires: este lunes por la mañana le había sido ofrecido el cargo para reemplazar a Prat Gay mientras se encontraba descansando en la ciudad uruguaya de Punta del Este.

Hasta el próximo 9 de enero, fecha en que el Presidente volverá a sus funciones, serán Peña y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, quienes supervisarán la gestión en la Casa Rosada, puso saber NA. En su primera jornada de descanso junto a la primera dama Juliana Awada y su hija menor Antonia, también se conoció, a través de Boletín Oficial, el veto total de Macri a la ley que declaraba de interés nacional la protección de personas con trombofilia, así como también una iniciativa que apuntaba a introducir el concepto de "Salario Mínimo Profesional" dentro de la Ley de Contrato de Trabajo.

Está previsto que el mandatario deje su lugar de descanso, el Cumelen Country Club, ubicado a tres kilómetros del centro de la ciudad de Villa La Angostura, el domingo 8 de enero para así retomar desde el lunes 9 su actividad en Buenos Aires, en un año que girará en torno a las elecciones legislativas.

A pesar de estar de vacaciones, el Presidente realizará algunas actividades en la Patagonia, entre las que se encuentran recorridas por centros de jubilados y predios fabriles, se informó oficialmente. Tampoco se descartaba la posibilidad de que Macri mantenga un encuentro informal y distendido con la reina Máxima de Holanda, quien arribó el pasado sábado a Villa La Angostura para despedir el 2016 y recibir al 2017 en la Patagonia.

En tanto, en las primeras semanas del año próximo Macri tiene previsto desarrollar gran parte de su agenda en la residencia presidencial de Olivos, ya que un sector de la Casa Rosada será remodelado.