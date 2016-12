La oposición cuestionó la gestión de Prat Gay Nacionales 27/12/2016 Redacción PERO ADVIRTIO QUE "LO QUE VIENE PUEDE SER PEOR"

BUENOS AIRES, 27 (NA). - Referentes de la oposición cuestionaron ayer al saliente ministro Alfonso Prat Gray y el modelo económico llevado adelante por el Gobierno en su primer año de gestión, aunque advirtieron que "lo que viene puede ser peor".

El excandidato presidencial del Frente Para la Victoria Daniel Scioli sostuvo que la salida de Prat Gay significa "la segunda etapa del ajuste", tras advertir que la agenda económica que lleva adelante el Gobierno es de "salarios por debajo de la inflación, apertura de las importaciones, aumento de las tarifas, endeudamiento, que está generando un gran deterioro en la actividad comercial".

"Se ha dicho en más de una oportunidad que por más que había un ministro coordinador, el que tomaba las decisiones como responsable del Ejecutivo era el presidente Macri, más allá de quien las implementa. Evidentemente, cuando las políticas monetarias van por un lado, las políticas fiscales van por otro, la productividad por otro, ocurren estas cosas", criticó Scioli a través de un comunicado.

El diputado y presidente del PJ nacional, José Luis Gioja, también afirmó que Prat Gay "no tiene nada para mostrar después de un año de gestión al frente de su cartera", al tiempo que remarcó que "hay que estar muy atentos desde el Parlamento, porque lo que viene puede ser mucho peor, con más ajuste y más endeudamiento".

En Twitter, el diputado kirchnerista Eduardo "Wado" De Pedro consideró que durante la gestión del ministro saliente hubo "aumento de la pobreza, el desempleo y el endeudamiento, caída de la producción y el consumo", y sostuvo que "no es un cambio de nombres lo que necesita el país, sino un cambio urgente del modelo económico".

La líder del GEN, Margarita Stolbizer, opinó por su parte que la salida de Prat Gay demuestra "cierto grado de desorientación" en el Gobierno y dijo que aguarda "un cambio de rumbo para la economía argentina", mientras que consideró que el funcionario saliente "tiene méritos para exhibir en este tiempo", aunque "no pudo resolver el potro más bravo, que era el de la inflación".

En un tono similar, el diputado massista Facundo Moyano evitó criticar la gestión de Prat Gay y hasta lamentó su alejamiento, al considerar que "aportaba otra visión a un Gobierno que parece encerrarse sobre sí mismo".

En declaraciones a Radio Mitre, la jefa del bloque del Frente Renovador, Graciela Camaño, se inclinó por cuestionar la división del Ministerio en dos y advirtió que el gobierno de Cambiemos es "el que más ministerios ha creado".

En tanto, Fernando "Pino" Solanas, senador de Proyecto Sur, señaló que "el ministro hizo el trabajo sucio del Gobierno de Macri: contrajo deuda a niveles históricos y que en un año llegó a los U$S 90 mil millones, fue cómplice del tarifazo de Aranguren que hizo disparar la inflación y puso a los trabajadores como variable de ajuste". Agregó que Prat Gay "preanunció la reactivación de la economía y una lluvia de inversiones pero terminó renunciando dejando una inflación estimada en un 39%" y lamentó que sus medidas "incrementaron aún más la pobreza, elevaron el costo de los servicios públicos, continuaron con la precarización laboral y la pérdida de empleos".

Nicolás del Caño, referente del Frente de Izquierda, señaló que no espera "ningún cambio en la orientación del Gobierno de Macri producto de la renuncia de Prat Gay", y planteó que con los nuevos funcionarios designados sólo se puede esperar "una mayor profundización de la política de endeudamiento y hasta nuevos acuerdos y mayor dependencia con el FMI y el capital financiero internacional".

El dirigente del Partido Obrero Néstor Pitrola indicó a NA que "la caída de Prat Gay es una crisis de gabinete en regla que expresa el completo fracaso de la política económica en curso" y apuntó duro contra su sucesor, Nicolás Dujovne, al considerar que con él vendrá la "reforma antilaboral, reforma antijubilatoria, la postergada ley de ART y más cortes de subsidios que reforzarán los tarifazos que empiezan en 2017 el 1° de enero, con el aumento de 8% en los combustibles".