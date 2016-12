Barañao salió al cruce de Cristina Nacionales 27/12/2016 Redacción El ministro fue ratificado en el Gabinete de Macri.

BUENOS AIRES, 27 (NA). - El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Lino Barañao, aseguró ayer que le "duelen" las críticas de la expresidenta Cristina Kirchner, sobre quien consideró que "no está adecuadamente informada" acerca de la situación en la cartera y en el Conicet, y fue ratificado en el Gabinete del presidente Mauricio Macri. "Soy el mismo, pero las circunstancias son otras", sostuvo el funcionario nacional, quien fue el único ministro que se mantuvo en el cargo a pesar del cambio de signo político en el Gobierno en diciembre de 2015.

En declaraciones radiales, el titular de la cartera científica se refirió a las críticas de la líder del Frente para la Victoria, que el pasado fin de semana replicó un duro artículo periodístico que arremetía contra su gestión. "Me duele. Le tengo afecto y agradecimiento por el apoyo que tuve y fundamentalmente por la creación del Ministerio. Creo que he tenido un desempeño adecuado en mi gestión. No está adecuadamente informada", resaltó Barañao.

El ministro de Ciencia indicó además que no mantuvo diálogo alguno con la exjefa de Estado desde su salida del Gobierno, aunque contó que habló "con otros referentes del Frente para la Victoria" sobre la realidad de la cartera. "Hay un tema de información y todo este tema tiene un trasfondo político, que es comprensible", manifestó Barañao, quien reconoció que en el Congreso aclaró que "el presupuesto no es suficiente para completar las tareas" de su área.

Por otra parte, el funcionario nacional destacó el acuerdo alcanzado con los investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), quienes aceptaron la propuesta de mantener las becas durante 2017 y levantaron la toma del Ministerio tras cinco días de protestas. "La repatriación continúa, todo el que ha tenido formación externa tiene garantizado su ingreso al Conicet", apuntó el titular de la cartera científica, quien subrayó además que el Conicet "es el único organismo del Estado que está incorporando gente".



"UN LUJO PARA

LA ARGENTINA"

En la misma jornada, marcada por los cambios en el Gabinete nacional, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, ratificó al ministro Barañao al frente de la cartera de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y lo definió como "un lujo para la Argentina" por "reflejar una política de Estado" en el área. "Más allá de la discusión (sobre el Conicet), consideramos que el ministro Barañao es un lujo para la Argentina y está absolutamente compenetrado con la tarea de definir un política científica para el hoy pero sobre todo también para el mañana en el país", subrayó Peña, quien ratificó al titular de la cartera científica tras anunciar la salida del Gobierno de su par de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay.

En conferencia de prensa en la Casa Rosada, el jefe de Gabinete celebró además que se haya logrado un acuerdo con los científicos del Conicet y completó: "La Argentina tiene que acostumbrarse a una cuestión de diálogo, a encontrar espacios de busca de puntos intermedios entre distintas miradas".