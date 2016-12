Conmueve a Santa Fe un cuádruple homicidio

Por ahora imputaron al joven Marcos Feruglio por un doble homicidio. Y el miércoles le imputarán los otros dos. Mató a su ex suegro, a una ex cuñada de 15 años y a su ex suegra y su actual pareja.