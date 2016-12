Plena efectividad en todos los operativos de protección Locales 26/12/2016 Redacción El secretario de Gobierno y Ciudadanía, Delvis Bodoira, confirmó que los trabajos de control se hicieron con total normalidad, sin complicaciones durante la noche de Navidad. "Pasamos una noche buena muy linda", dijo el funcionario.

Ampliar CONTROLES. Estuvieron trabajando muchos agentes en la madrugada del domingo. TODO ORDENADO. Los jóvenes no causaron complicaciones en algunos boliches de la ciudad. EFECTIVOS. Más de 100 agentes trabajaron en la noche del sábado para controlar todo.

Una Navidad en paz no es cualquier cosa. Es empezar a cerrar el año de la mejor manera y como se debe, evitando las complicaciones en un festejo que, al igual que el de año nuevo, tiende a tener excesos que se arrastran de la comida con toda la familia.

Y el Municipio, que desde hace años trabaja en estas prevenciones, puede decir que todo estuvo bajo control, una vez más, tras el funcionamiento de todos los operativos que diagramó durante todas las reuniones de la semana pasada.

"Todo se puedo llevar a cabo bien y se realizó sin inconvenientes. No hubo accidentes de gravedad, ni tampoco se registraron disturbios de un nivel agravado. Se puede decir que hemos pasado una buena Navidad", le dijo a LA OPINION el secretario de Gobierno y Ciudadanía, Delvis Bodoira.

Recordemos que anoche estuvieron afectados los tres estamentos del Estado: por Nación, Gendarmería; por Provincia, la Agencia Provincial de Seguridad Vial, la Policía Vial, la Unidad Regional V y el 107; y, a nivel local, el área de Protección Vial y Comunitaria y la Guardia Urbana de Rafaela (GUR). También participaron anoche miembros del cuerpo de Bomberos, integrantes de la Junta Municipal de Protección Civil y funcionarios del área de habilitación del municipio, todo en su justa medida y dependiendo de las necesidades del caso.



GENTE DISPERSA

Para la madrugada de ayer estaban definidos los lugares de mayor concurrencia, de acuerdo a la solicitudes de habilitación presentadas. Pero apareció el factor determinante: la lluvia, y eso hizo que se suspendiera una fiesta de dimensiones importantes en el sur de nuestra cuidad, lo que hizo que la gente se dispersara más por la ciudad y le encontrara una opción a ese evento. "Adquirieron mayor importancia otros boliches locales y por eso pusimos en marcha el plan B, que ya había sido considerado en la reunión pasada. No modificaron mucho las cosas y se pudo controlar muy bien", dijo Bodoira el respecto.

Según pudo constatar el propio Municipio, había alrededor de 3.500 personas en 6 boliches de la ciudad, que abrieron sus puertas. Esta gente se terminó decidiendo sobre el final de la noche y hubo que controlar bastante los bulevares, ya que el tráfico fue alto por la ciudad en la madrugada. "Este tema de la suspensión hizo que la gente se moviera mucho por la ciudad, que algunos no se decidan, que otros vean el movimiento de cada boliche para decidirse finalmente adónde iban a ir. Pero más allá del tráfico, la gente se dispersó con normalidad y tranquilidad. Estuvo todo muy bien, no hubo accidentes serios, sólo uno en Remedios de Escalada y Storni, pero antes de los festejos", dijo el secretario de Gobierno y Ciudadanía.