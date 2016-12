"El país despegará después del 25 de mayo" Información General 26/12/2016 Redacción LAS PREDICCIONES DE ANTONIO PULIDO

Ya es un clásico que cuando se acerca la finalización del año se acerque a nuestra casa el mentalista catalán -radicado en nuestro país- Antonio Pulido, con la finalidad de dar a conocer sus predicciones para el año próximo a comenzar.

En esta oportunidad ofreció un panorama, en general bastante optimista.

En lo que a nuestra ciudad se refiere enfatizó que no habrá que preocuparse por la lluvia -un tema que este año generó muchos inconvenientes-, según él, tendremos lluvia abundante para carnaval y en primavera, pero la tierra absorberá mucho y no habrá grandes sobresaltos.

Por otra parte anunció que Atlético seguirá en primera.

Y en general vaticinó que nuestra ciudad no estará sometida a cambios bruscos y que no hay nada por qué preocuparse.



PROVINCIA

En lo que hace a la situación de nuestro territorio provincial señaló que sufrirá algo de inundación provocada por crecida del Paraná y que económicamente estará mejor porque será reactivado tanto el sector rural como la construcción.

Políticamente no habrá grandes cambios y se notará un poco más de orden.

Se destacarán Reconquista y la zona de Venado Tuerto los que serán noticia por novedades.



LA NACION

Puso énfasis en señalar que Argentina despegará económicamente después del 25 de mayo. Por otra parte hizo saber que después de carnaval habrá cambio de ministros en Economía, cambios que se producirán antes del 20 de junio.

Señaló que al arrancar el invierno con equipo nuevo se notará un despegue sin recaídas, equipo del que no participará ningún profesional que estuvo en gobiernos anteriores.

Relacionado con las elecciones legislativas que se desarrollarán el año próximo consideró que todo se decidirá en los últimos 90 días. Macri reunirá más, no va a ganar pero tendrá más representación, aunque no le alcanzará para tener la mayoría.

Vaticinó que este será el último año de La Cámpora, ya que se irá dividiendo, sin dinero no puede funcionar.

Con respecto a la relación de Argentina con Estados Unidos consideró que para Macri es mejor Trump ya que como empresarios se entenderán rápidamente y habrá rápida inversión.



EL MUNDO

Habrá terremotos en California y México -casi en la capital-.

Destacó que 2017 será el último año del boom de la soja, ya que China para 2018 se autoabastecerá o pasará por una gran crisis, de un modo u otro no comprará.

Se tomará conocimiento de que Trump será algo parecido al caso Menem, cuando descubran la verdad se arrepentirán de haberlo votado.

Trump se acercará a Cuba porque ofrece una mejor posibilidad de negocio inmobiliario que Venezuela.

En Brasil al cumplirse el año del juicio político a Dilma Rousseff le pasará lo propio a Temer.

Anunció que Europa será escenario de cambios totales y se palpará un marcado avance de la derecha. Por tres años Europa estará encerrada en sí misma y será abandonada por USA.

El mayor crecimiento económico en el mundo será constatado en Africa.

También destacó que el presidente ruso, Putin, será un protagonista creciente en el mundo.