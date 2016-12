El balance, muy positivo Deportes 26/12/2016 Martin Ferrero Fabricio Poi, presidente del ente regulador del fútbol doméstico, analizó el 2016 junto a LA OPINION y se refirió a su decisión de no continuar en 2017, año que tendrá un torneo de Primera A con 14 equipos y que comenzará el 19 de marzo.

Ampliar FOTO M. FERRERO FABRICIO POI. / "Las conducciones eternas no son buenas y los cambios revitalizan a las instituciones".

La temporada 2016 de Liga Rafaelina de Fútbol llegó a su fin, al año ya le quedan algunos días. “El tiempo pasa muy rápido, parece que fue ayer que asumíamos al frente de la Liga”, comenta Fabricio Poi, quien preside desde aquel histórico febrero de 2013 y hace algunos días sorprendió a todos con su decisión de dar un paso al costado en 2017, cuando finalice su segundo período (el 15/02 será la Asamblea).

Es época de análisis y en este sentido, el presidente del fútbol doméstico apuntó: “Nosotros hacemos un balance muy positivo porque de alguna forma pudimos lograr gran parte de los objetivos que nos habíamos planteado, pudimos llevar adelante casi el 90% de aquellos diez ejes de gestión que habíamos propuesto”.



-Y en ese sentido deben estar reconfortados, muchas veces más allá de las intenciones no se pueden cumplir los objetivos.

-Sin dudas, pero tiene mucho que ver el apoyo que tuvimos de los clubes, sino no se hubiese podido lograr. En la Liga hay algunas decisiones ejecutivas que dependen pura y exclusivamente de la gestión, pero hay otras cuestiones más institucionales que se resuelven en el ámbito del concejo directivo, por lo tanto algunos de nuestros objetivos los pudimos plantear gestionando, otros llevar adelante gracias al apoyo de los clubes. Pero insisto, se ha necesitado un esfuerzo extra por parte de los clubes, todo lo que tiene que ver con la competencia, los calendarios que son más extendidos, torneos más largos, en eso necesitamos el apoyo político de los clubes y que lo pongan en la práctica.



-¿Cómo viste el año deportivo?

- En lo deportivo se pudo llegar a armar un torneo que fue evolucionando hasta llegar con el 100% de los clubes de la Liga. Cada grupo pudo empezar su torneo al mismo tiempo, y prácticamente fueron terminando en la misma fecha. Es algo que nos habíamos propuesto; años atrás empezaban en diferentes fechas y de esa manera era muy difícil pensar en un éxito en lo deportivo. Estamos muy satisfechos en lo deportivo porque empezamos con 36 equipos en febrero, el 13 de marzo empezaron sus campeonatos y la mayoría finalizó la competencia a fin de octubre, garantizamos un calendario de siete u ocho meses de competencia. Fueron 18 partidos por fin de semana.



-De alguna forma terminan de concretar lo que habían planeado en el inicio de su gestión.

-Sí, fue la coronación de lo que fue el torneo Inicial. Cuando arrancamos en 2013 lo hicimos con un torneo organizado que era un torneo Preparación que duraba cinco fechas y lo jugaban equipos de la A; en 2014 pudimos hacer una especie de Súper-Preparación con equipos de la A y la B; en el 2015 pudimos sumar cuatro equipos de la C y en este 2016 pudimos hacer un torneo Inicial con 36 clubes, sólo uno quedó afuera por una sanción que tuvo del Comité Ejecutivo.



-Y se viene un torneo en la Primera A muy fuerte, con 14 equipos y varios clubes de la zona.

-El objetivo que tuvo la iniciativa de llevar dos equipos más a Primera tenía dos miradas. Una, era elevar el nivel futbolístico, los que ascienden a la A automáticamente elevan su nivel futbolístico porque de lo contrario al año siguiente pegan la vuelta, pasó, pasa con Ramona, Florida, Brown hace unos años. Y la otra, era para hacerla un poco más federal, con mayor cantidad de equipos. Van a ser catorce, siete de Rafaela, dos de Sunchales y cinco de la zona.



-¿Cómo se va a jugar?

-Ya hay un proyecto para el 2017, con 26 fechas dividido en Apertura y Clausura, con 13 fechas cada torneo, más las dos finales por el Absoluto y que va a comenzar el 19 de marzo. Eso hace un total de 7 meses de actividad. Si sobra tiempo, se podría organizar algo para el cierre de año.



-¿Y en la zona?

-Se podría hacer un torneo Inicial entre B y C para que empiecen en la fecha que estaría arrancando la Primera A con su torneo (los de la A no lo podrían jugar porque tienen un mes más de competencia).



-Este año volvieron los seleccionados Juveniles y los resultados fueron sumamente positivos.

-Algunas cosas que parecen naturales no son productos del azar, son producto de la gestión. La mesa directiva de la Liga tuvo un acercamiento a la Federación Santafesina de Fútbol, ya el año pasado y se plasmaron algunos resultados este año. En julio fuimos invitados a participar del Sub-15 con el inconveniente que recibimos unos días antes la invitación y luego recibimos la del Sub-14 y Sub-16. Se trabajó de manera amateur, no pudimos organizarnos como nos gustaría y es por eso que apuntamos a un 2017 con un calendario con cuatro torneos con Divisiones Inferiores, un Sub-13, 14, 15 y 16 con un cronograma preestablecido a principio de año y un técnico que pueda trabajar pensando en los cuatro torneos. De esa manera, posiblemente, se puedan lograr mejores resultados y que la Liga pueda participar todos los años de estos torneos. Esto, gracias a la reafiliación que tuvimos, sino hubiera sido imposible pensar a futuro en estos temas.



-No van a continuar en 2017…

-No, lo pesamos mucho pero sostengo que las conducciones eternas no son buenas y los cambios revitalizan las instituciones. Lo dijimos nosotros hace 4 años, también pusimos eso en la balanza, dos años es poco y seis es mucho y en el medio tenés esto. Creo que es lo ideal, seguir iba a ser peor para la institución, lo pensamos muchísimo y mucho dependía de mi decisión.



-¿Hay un motivo en particular?

-Uno tiene la sensación de no tener más fuerzas. Personales de mi trabajo, mi familia, uno le va quitando tiempo y yo pongo en la balanza todas esas cosas y cada vez se te inclina más, a veces las decisiones se toman en contra de tu voluntad. Algunos no te creen, pero es una decisión tomada. Hoy la dinámica que tiene la institución no te permite estar a medias, es el día a día, no para. Dos años más iban a ser malos para la Liga.



¿Quién puede ser el próximo presidente liguista?

-No lo sé. Sinceramente no sé. Del Concejo Directivo puede salir un grupo de trabajo. De los delegados ya son varios los que me hablaron, van a dejar su club y van a involucrarse en la Liga. Gente hay. Tiene que surgir un nombre y gente para trabajar hay.



¿Cómo ve la situación económica de los clubes?

-La situación económica en general está difícil. Yo fui dirigente de club y sé que los clubes, sea cual sea el contexto externo, siempre estuvieron en la misma situación. Nunca la han tenido fácil. Cuando el contexto está complicado es aún peor.



¿Con el tema seguridad? Otro año con complicaciones y una historia que no parece terminar nunca…

-Este año hemos trabajado muchísimo en el tema seguridad y hemos tenido un acercamiento cada vez mayor con la Policía y las autoridades del Ministerio de Seguridad que cada vez trabajan más fuerte en el tema. Producto de ello, logramos por segundo año consecutivo a tener los dos adicionales gratis por cada partido y entregamos una carta al Gobernador y solicitamos que se amplié a 4. En un esfuerzo mancomunado entre dirigentes, Liga, policía y ministerio de seguridad, que la finalización del año sea con partidos con muchísima cantidad de gente, todas finales y en las cuales no pasó nada.

Tenemos la mancha de un partido en el cual un jugador de fútbol agredió a un árbitro y de otro en el cual dos bandas se disputaron, vaya a saber qué cosa, a los tiros cerca de una cancha de fútbol y lamentablemente eso nos ha salpicado. Pero no fue motivo para que sigamos trabajando es pos de tener una finalización de año realmente tranquilo y lo hemos logrado.