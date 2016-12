"En 2016, Santa Fe dejó de ser discriminada por Nación" Locales 26/12/2016 Redacción Así lo graficaron los diputados de Cambiemos Roy López Molina y Sergio Más Varela, quiénes hablaron de las obras que la Nación planificó en este 2016.

Los diputados provinciales de Cambiemos Roy López Molina y Sergio Más Varela dijeron que “en esta hora en la que se hacen tantos “balances”, no podemos dejar de destacar (por que algunos olvidadizos parecen obviarlo) que la gran noticia para la provincia de Santa Fe ha sido dejar de ser una Cenicienta, tal como lo decidió el kirchnerismo en sus doce años, para transformarse en uno de los distritos que más inversión recibirá en materia de obras viales, ferroviarias, de saneamiento, hábitat, desarrollo social, educación y en todas y cada una de las áreas de la gestión que encabeza el presidente de la Nación Mauricio Macri, como sucederá con el Acueducto que llevará agua a San Lorenzo desde la Planta Potabilizadora, con una inversión de $ 400 millones que beneficiará a 120.000 santafesinos, mediante el convenio que firmaron el viernes el secretario de Obras Públicas de la Nación, Daniel Chaín y el Gobierno de Santa Fe, en donde estuvimos presentes”.

“Para no abundar en disquisiciones o análisis políticos, detallamos parte de las decisiones de la gestión nacional que han beneficiado en inversión a Santa Fe: ya está en marcha el tramo final de la Avenida de Circunvalación de Rosario, 800 millones de inversión; continúa la obra de la doble traza de la Ruta Nacional 34 desde Sunchales a Rosario, multiplicando el ritmo de obra; se están licitando y arrancan en 2017 las dobles trazas de las rutas 33 de Rosario a Rufino y 11 de Santa Fe al norte provincial; se está ejecutando la reconstrucción de la ruta 11 a la altura de Timbúes, en la zona de puertos del Cordón Industrial, donde también se ejecutarán los accesos directos a puerto para evitar el colapso de la 11 y la Autopista, como sucede des hace décadas” expresaron los representantes de Cambiemos en Santa Fe.



MUCHOS COSTOS

“En materia ferroviaria se está terminando a todo ritmo la doble vía del tren de pasajeros entre Rosario y Retiro (se reemplazan durmientes defectuosos instalados hace unos años con un costo de casi 500 millones, un “error” que debe ser investigado) y las formaciones ya llegan a Rosario Norte en lugar de quedar en la Estación Rosario Sur, que sigue activa como escala; la inversión para la reactivación del Belgrano Cargas es multimillonaria y se está finalizando la refacción total del edificio histórico de la Estación Central Córdoba en Rosario”, enfatizaron los legisladores.

“No podemos dejar de señalar el trabajo conjunto en materia de seguridad entre provincia y Nación, con un acuerdo para la llegada de las fuerzas federales a los efectos de combatir el delito complejo, de no perder de vista el objetivo de derrotar al narcotráfico, lo que ha sido destacado por las propias autoridades de seguridad provinciales”, expresaron.

“En el rubro de hábitat y vivienda, están en ejecución 630 viviendas en Rosario con fondos nacionales, también se construyen las casas para las familias que sufrieron la inundación en la ciudad de Santa Fe, hay programas integrales de intervención urbana en Rosario (Deliot, Cerámica, Moreno e Itatí y se avanza con el proyecto urbano para reformular totalmente la zona de la Ciudad Universitaria), Santa Fe, Pérez (Cabin 9), Rafaela, Rufino, Reconquista, Villa Gobernador Gálvez y San José del Rincón, entre tantas otras”, dijeron los diputados López Molina y Más Varela.

“Dentro de las obras más trascendentes se destacan el gasoducto Recreo – Esperanza – Rafaela – Sunchales, con una inversión incluida en el Presupuesto de 1300 millones de pesos (no ponemos obras en presupuestadas con 1000 pesos de asignación así decimos que están), el hace horas anunciada obra del acueducto de Rosario a San Lorenzo, que llevará agua de la planta potabilizadora de la cabecera del Puente a Victoria hasta la cabecera del departamento San Lorenzo, la refacción total del máximo símbolo de la Patria en Rosario, como lo es el Monumento Nacional a la Bandera, que careció de mínimo mantenimiento por décadas”, recordaron los referentes provinciales de Cambiemos.

“Las lista es enorme y los reseñados son las obras más importantes, pero también se han desarrollado programas sociales de importancia, como la permanencia por tres meses en Rosario del operativo El Estado en tu Barrio, con acceso a Anses, documentación, PAMI, Salud, Justicia, Empleo y muchos organismos más en zonas vulnerables de la ciudad; la llegada de aportes en subsidios o equipamiento deportivo a decenas de clubes de barrio en toda la provincia, la ayuda inmediata a los productores de todo nuestro territorio que sufrieron las inundaciones de principio de año y mucho más: Santa Fe es protagonista fundamental en el gobierno del presidente Macri y pensamos que ese detalle no puede dejar de ser recordado”, finalizaron los legisladores de Cambiemos.