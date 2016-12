Argentina lidera el ranking de la FIFA

Aunque no haya ganado ninguna competencia, con muchas irregularidades en su juego, así como la monumental crisis institucional y económica de la AFA que terminó en una virtual intervención, la renuncia de Gerardo Martino, y el anuncio luego revertido de Lionel Messi de no jugar más con la "albiceleste‘, la selección argentina cerrará 2016 como líder del ranking mundial de la FIFA.

El equipo que dirige Edgardo Bauza se instaló en el primer lugar el pasado mes de abril, desplazando de esa posición a Bélgica, gracias a haber ganado diez de sus quince partidos, con tres derrotas y dos empates, cifras que la mantienen como líder aunque haya sido Francia el conjunto que más puntos obtuvo en los últimos doce meses.

Los franceses ganaron trece de sus diecisiete partidos este año, empataron tres y solo perdieron el encuentro más importante de los últimos tiempos para ellos: la final de la Eurocopa jugada en su país. Fue en la prórroga, contra Portugal, que se apuntó así su primer título continental.

También Argentina se quedó a un paso de la Copa América Centenario al perder la final frente a Chile por penales, en el certamen que se organizó en los Estados Unidos. Completan el podio de la tabla Brasil, que gracias a la medalla dorada conseguida en los Juegos Olímpicos de Rio 2016 y a sus buenas actuaciones en la clasificación sudamericana para el Mundial de Rusia 2018, se ubicó segundo, superando de esta forma a Alemania; con Chile en cuarta posición, seguidos de Bélgica y Colombia, que precede a Francia.

Los tres últimos puestos del Top 10 son para Portugal, Uruguay y España. Vale destacar que en el último mes apenas se han disputado apenas algunos encuentros internacionales, por lo que la tabla no ha variado en sus diez primeras posiciones y apenas ha experimentado cambios en el resto.

Según los datos facilitados por FIFA, en comparación a la última clasificación de 2015 los primeros cincuenta puestos presentan una composición diferente y Asia ha aumentado su número de selecciones en este tramo, con cuatro (+3), a costa de Europa (28, -1), África (7, -1) y la CONCACAF (3, -1). Sudamérica en tanto conserva su cuota y el 80% de la CONMEBOL figura entre las 50 mejores (8, igual que en diciembre de 2015).

Las selecciones que han subido más puestos en la tabla sonGuinea-Bisáu (68º, +78 puestos desde diciembre de 2015) y Curaçao (75º, +76 puestos desde diciembre de 2015). Los africanos alcanzaron su primera Copa Africana de Naciones de la CAF, mientras que la pequeña isla caribeña obtuvo varios resultados positivos en la clasificación para la Copa del Caribe y la Copa Oro de 2017.