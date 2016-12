En Navidad, las ventas minoristas cayeron 2,1% Nacionales 26/12/2016 Redacción Para la CAME, se registró un dinamismo dispar este año y hubo un declive, medido en cantidades, frente a la misma fecha del año pasado. Pero destacó que el consumidor estuvo más activo ayudado por medidas para estimular el comercio.

Ampliar FOTO NA El movimiento comercial se intensificó a medida que se acercó la Navidad.

BUENOS AIRES, 26 (NA). - La cantidad de productos vendidos por los comercios minoristas para la Navidad cayó un 2,1 por ciento respecto de la misma fecha del año pasado, informó ayer la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Se registró un dinamismo dispar este año y hubo un declive, medido en cantidades, frente a la misma fecha del año pasado; pero se pudo ver un consumidor más activo ayudado por medidas para estimular el movimiento comercial.

A pesar de la caída, para muchos comercios el resultado fue mejor de lo esperado, teniendo en cuenta la recesión en la que se encuentra la economía argentina, de la cual el consumo aún no puede escapar. "Si bien se vendió menos que en la Navidad 2015, se pudo ver un público más activo en consumo de lo que estuvo a lo largo del año, cuando la pérdida de poder adquisitivo afectó las posibilidades de gasto familiar", dijo la CAME.

La exención de Ganancias en el aguinaldo, el bono compensatorio a jubilados, el plus salarial asignado por el sector privado, el Ahora 18, el Ahora 12 y los acuerdos CAME-ATACyC para dar 12 cuotas sin interés, fueron todas medidas que ayudaron a las ventas navideñas.

Si bien no alcanzó para superar los guarismos del 2015, permitió darle liquidez y movimiento al comercio en la fecha más esperada del año. Los resultados de todos modos fueron más dispares que en otras oportunidades: mientras en diversas localidades de Tucumán, San Juan, Santa Fe y Provincia de Buenos Aires se reportaron niveles similares o mejoras en las ventas frente a la navidad pasada, en ciudades de Misiones, Corrientes, Salta, Mendoza, Tierra del Fuego o Chaco, entre otras, hubo caídas importantes.

Las regiones más complicadas fueron las fronterizas a países como Chile, Paraguay o Brasil. En Mendoza, por ejemplo, se estima que este fin de semana pasaron entre 22 y 25 mil mendocinos (10 mil más que en un fin de semana habitual) a comprar juguetes e indumentaria a Chile.

Lo mismo sucedió en Misiones, donde hubo colas de 4 a 6 horas para cruzar a comprar a Paraguay. "El comportamiento general de esta Navidad fue de gastar y regalar, pero ahorrando todo lo posible", describió la CAME y añadió que eso implicó que aquellos comercios con promociones agresivas, tipo 2x1, 3x2, o 30%-40%-50% off, estaban llenos de gente, mientras que aquellos sin ofertas, vacíos.

El ticket promedio se ubicó en 530 pesos esta Navidad, 23,2% por encima de 2015. "Con una inflación anual que promedió el 40-43%, queda en evidencia que la venta en esta oportunidad obligó a muchos comercios a bajar precios y ceder rentabilidad a cambio de obtener liquidez y captar demanda", añadió la entidad empresaria.



FEDECAMARAS:

HUBO UN 5% MÁS

Por su parte, Fedecámaras estimó que las ventas navideñas crecieron un 5% en unidades respecto del año anterior y los argentinos gastaron 30 mil millones de pesos. El movimiento comercial ha sido realmente importante, hubo actividad hasta la madrugada en shoppings y negocios de proximidad, informó la entidad.

"Los comerciantes bajamos los precios y achicamos los márgenes de ganancias y así se vendieron más unidades, el total de lo facturado alcanzó los 30 mil millones de pesos", explicó el presidente de la entidad, Rubén Manusovich. También los descuentos, las promociones y el crédito, impulsaron el consumo, las ventas con tarjetas han crecido un 70% en la comparación de Fedecámaras con la Navidad de 2015.

"Más de 10 mil millones de pesos, en concepto de bonos a jubilados, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y a los estatales, más los beneficios para quienes tributan ganancias y los premios que otorgan las empresas privadas, se volcaron al consumo", reveló el dirigente.

El valor de la canasta navideña tradicional compuesta por sidra, pan dulce, gaseosas y confituras de maní, fue de 100 pesos, de acuerdo con los cálculos difundidos el sábado. En cuanto a los regalos, juguetes, indumentaria y ropa deportiva, el ticket promedio de compra fue de 500 pesos, aunque hubo ofertas desde los 50 pesos.