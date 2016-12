Proyecto de Jorge Henn Locales 26/12/2016 Darío H. Schueri Pretende ir tras los delincuentes de guante blanco.

El ex- Vice Gobernador y actual diputado radical Jorge Henn presentó un proyecto de Ley para crear una Unidad Fiscal Especial que se dedique a investigar y perseguir delitos económicos y complejos, es decir, aquellos que se conocen como delitos de guante blanco.

Según Henn "se denominan de esta manera aquellos casos que presentan cierto grado de dificultad para conseguir pruebas y/o imputan a una gran cantidad de sujetos". Esta unidad fiscal actuará en todo el territorio provincial bajo la supervisión del Fiscal General.

Dentro de las categorías de delitos económicos y complejos se encuentran: la asociación ilícita, la estafa, la defraudación, la evasión impositiva, la quiebra fraudulenta, la malversación, la exacción ilegal, el lavado de activos y la insolvencia fiscal fraudulenta, entre otros.

Esta unidad fiscal servirá para perseguir a los delincuentes de 'guante blanco', a que, al decir del legislador: "es muy difícil para los fiscales investigar de la forma tradicional este tipo de delitos, porque tienen una naturaleza muy compleja, con un nivel de organización que supera los esfuerzos de las fiscalías".

Un claro ejemplo es el lavado o blanqueo de activos por parte de los narcotraficantes a través de la compra de bienes registrables (inmuebles, automóviles, construcción), usualmente estos delitos van acompañados o disimulados con otras actividades lícitas, con lo cual se hace más difícil la detección de las mercaderías y la ruta del dinero. "Por eso proponemos - añade Henn- una herramienta que facilite la tarea de investigación de los fiscales para perseguir, no solo al 'soldadito del búnker', sino también a quienes manejan el circuito financiero y comercial del narcotráfico.

El diputado radical NEO insiste en que "investigar delitos económicos como el lavado de activos debe ser una política de estado del poder judicial; no queremos una justicia que sólo encarcele a ladrones de gallinas", finalizó.