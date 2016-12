Tirana unitaria vals criollo)

Héctor Pedro Blomberg, nació en Buenos Aires en marzo de 1889 y murió en la misma ciudad en abril de 1955. Se consagró al periodismo y a la poesía, luego de abandonar sus estudios de abogacía. Su primer poemario se llamó “La canción lejana” y le sucedieron “A la deriva”y “Gaviotas perdidas”entre otras obras. En 1928 comenzó su carrera en la radiofonía donde dio comienzo a una larga carrera de escritor de episodios históricos que se difundían por radio”Splendid”. Allí se dieron a conocer piezas luego muy consagradas, tales como La Sangre de las Guitarras y La Pulpera de Santa Lucía. Posteriormente comenzó a trabajar en radio Belgrano donde presentó gran número de romances históricos. La unión con el gran cantor nacional Ignacio Corsini le dio como fruto una gran amistad y este le grabó muchos de sus temas. Su primer y gran éxito fue “La Pulpera de Santa Lucia “con música del guitarrista Enrique Maciel, ( 19-6-29) grabó además La Mazorquera de Monserrat , tango (30-7-29), La Viajera Perdida tango (8-3-30), La Guitarrera de San Nicolás, vals ( 7-4-30), Tirana Unitaria (vals), ( 8-9-30), La que murió en París tango ( 1930 ) entre otras.

Todas estas obran contaron con la inspiración musical de Enrique Maciel, guitarrista de color, quien acompañó entre otros a Corsini y Agustín Magaldi. Falleció en Buenos Aires en 1962 y fue su fiel colaborador

Tirana Unitaria es un hermoso vals cuyo título constituye en realidad una metáfora; es la historia de aquel mazorquero que se enamora perdidamente de una mujer unitaria a punto tal que lo convierte en su esclavo sentimental. Le encarga a Cuitiño (1) que vele por ella,ya que él parte a luchar al Uruguay con las tropas que estaban al mando del General Manuel Oribe (2), integrante de la plana mayor del grupo de ”Los 33 Orientales” comandadas por el General Juan Antonio Lavalleja, en lo que se conoció como La ”Cruzada Libertadora”. No nos olvidemos que Rosas apoyó la epopeya charrúa ya que la ocupación del territorio oriental por parte de los portugueses primero y luego por fuerzas brasileñas. afectaba el negocio de los saladeros de cueros de la provincia de Buenos Aires.

Sus versos nos dicen: “ Tirana unitaria, tu cinta celeste / até a mi guitarra de buen federal /y en noche de luna canté en tu ventana/ más de un suspirante cielito infernal / Tirana unitaria, le dije a Cuitiño / que tu eras más santa que la Encarnación/ y el buen mazorquero juró por su daga / que por ti velaba la Federación/ tirana unitaria los valses de Alberdi / quién sabe hasta cuando bailaremos más /ni tus ojos negros buscarán los míos / en las misas de alba de San Nicolás / Tirana unitaria me voy con Oribe / y allá en las estrellas del cielo oriental / seguiré cantando tus ojos no teman / porque de Cuitiño te ampara el puñal / Tirana unitaria, mi vieja guitarra / seguirá entonando tus sueños de amor / y mi alma en las noches de luna por verte / volverá a la tierra del Restaurador…



(1) Ciriaco Cuitiño fue Jefe de La Mazorca, una agrupación parapolicial responsable de agresiones y asesinatos a todo opositor a Rosas. Fue ejecutado luego de caído el régimen rosista el 29 de diciembre de 1853 junto a Leandro Antonio Alen, ( el padre de Leandro N.). La cinta celeste a la que aluden los versos de esta poesía de Blomberg, constituía el color que identificaba a los unitarios. Paradójicamente el mazorquero enamorado, le encarga al Jefe de la Mazorca, reconocido por su crueldad, y responsable de cientos de ejecuciones y asesinatos de adversarios políticos, que vele por su amada unitaria mientras el luchaba en la Banda Oriental.

(2) La noche de 18 de abril de 1835 el contingente conocido como Los Treinta y Tres Orientales, desembarcó en la playa de Agraciada, suelo oriental, en el departamento de Soriano, en lo que se considera el inicio de la liberación del territorio uruguayo ocupado en ese entonces por fuerzas brasileñas. Hay una pintura gigante, memorable, del artista Juan Manuel Blanes, que se exhibe precisamente en el Museo Blanes de Montevideo que conmemora esta gesta emancipadora imperdible.