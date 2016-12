¿El último aumento de combustibles de 2016? Locales 26/12/2016 Redacción La modificación de precios fue confirmada para los primeros días de enero. No obstante durante el fin de semana comenzó a rumorearse que podría producirse antes del 31 de diciembre. Por ahora en las estaciones de servicio rafaelinas no tienen novedades al respecto.

Ampliar FOTO ARCHIVO A LA EXPECTATIVA. Las estaciones de servicio de nuestra ciudad todavía no están notificadas sobre el aumento de precios.

Desde comienzos de la semana pasada se viene manejando la posibilidad de un aumento en los combustibles, decisión que estaría tomada para las primeros días de enero. Incluso Raúl Castellanos, secretario de la Cámara de Empresarios de Combustibles de nuestro país, expresó a medios de alcance nacional que la suba será en un promedio del 8%.

De cualquier manera durante el pasado fin de semana comenzó a circular el rumor de que el aumento sería en los próximos días, antes del brindis del 31 de diciembre. Esto obedecería a la intención que tendría el gobierno nacional de comenzar estadísticamente 2017 con los precios actuales, para luego ir monitoreando la situación energética pero sin la presión de haber subido los costos con el inicio de año mismo.

Consultamos en algunas estaciones rafaelinas sobre la situación y en general adujeron no tener mayores datos al respecto. En una empresa ubicada sobre Av. Santa Fe reconocieron que se rumorea sobre el aumento, pero no se conoce exactamente el momento de la suba de precios. Asimismo expresaron que no notaron un crecimiento del consumo específico, más allá de un lógico mayor movimiento que se da en estas semanas convulsionadas por las fiestas.

En otra estación de servicio céntrica afirmaron que por ahora no hay novedades y que en general estas situaciones de aumento se conocen a último momento. Incluso aseguraron que por una normativa interna con la petrolera en cuestión una vez que llega la comunicación el cambio de precios en los sistemas informáticos y en la cartelería de información debe hacerse en cuestión de minutos.

En un par de estaciones ubicadas sobre la Ruta 34 se da la misma situación: no hay información oficial. Incluso en una de ellas expresaron que deben estar alertas sobre la suba en las estaciones del centro de la ciudad, ya habitualmente la información les llega más tarde.

Más allá de no tener datos concretos al respecto, las empresas que despachan combustibles ya se encuentran expectantes. Además hay que tener en cuenta que esta semana comenzará a darse el mayor movimiento de vehículos, teniendo en cuenta que comienza el período más elegido por los argentinos para vacacionar.

También hay que mencionar que esta suba en los precios estaba pactada para agosto, luego se pospuso para noviembre y recién llegaría ahora, según datos aportados también por el secretario de la Cámara.



MENOR CONSUMO



La noticia del inminente aumento en los precios del combustible llega luego que se conozcan algunos datos respecto de las ventas del sector en 2016, que van al corriente de lo que fue la economía general en nuestro país. Las ventas al público cayeron en torno al 5% en el último año, período en el que se dio una suba general del orden del 31%, aumentos que se dieron en 5 meses.