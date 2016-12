Soja: expectativa por el precio Locales 26/12/2016 Redacción SE SEMBRARON CASI 15 MILLONES DE HECTAREAS

Ampliar FOTO ARCHIVO OLEAGINOSA. Muchos productores esperan tener buena rentabilidad con la campaña 2016/17 de soja.

Continúa adelante la campaña 2016/17 de cultivos en todo el país, luego de la finalización del trigo con buenos resultados. En este sentido comienza a atenderse de manera protagónica la situación de la soja, la especie más trabajada en Argentina de varios años a esta parte.

Es por eso que se monitorean diariamente los precios internacionales, proyectando los resultados de un ciclo productivo sobre el cual hay muchas expectativas. La corredora de granos Enrique Zeni y Cía elaboró un informe en el cual concluyó que el precio “se mueve al ritmo de las lluvias en Argentina y la demanda mundial".

El reporte registró que "durante la semana pasada, el precio de la soja en el mercado de Chicago cayó unos U$S 16 por tonelada, es decir un 4,20%, pasando de U$S 381 a U$S 365 por tonelada".

"Muchas fueron las consultas respecto del estado de humedad del suelo que recibimos desde Chicago y esto muestra cómo, en esta época, el clima en Sudamérica pasa a ser absoluto protagonista", describió el informe Zeni.

El análisis admitió que esta baja del precio internacional de la soja "fue una caída más que importante, fundamentada básicamente en la lluvia caída sobre la mayoría de las zonas productivas de Argentina, la cual permitió avanzar en la siembra hasta algo más del 76% de la superficie de siembra total estimada de 19,6 millones de hectáreas".

"No obstante el avance de siembra es 6 puntos porcentuales inferior al año anterior", aclaró el análisis.

El informe semanal remarcó que "es importante recordar que el partido de la soja en Sudamérica recién comienza y el estado de humedad del suelo no muestra sobrantes ni mucho menos" sino que "sólo sirve para seguir avanzando en esta primera etapa observada muy atentamente por el mundo sojero (internacional), que es la fase de siembra".

"Del otro lado del mostrador, la demanda, sigue sorprendiendo por su crecimiento, una vez más", expresó el informe.

"Las ventas totales, "Total Commitments" como las llama el USDA, ascienden a 46.911.000 toneladas al 15/12, mientras que al 17/12 de 2015 dichos compromisos eran de sólo 36.982.855. Esto implica que los compromisos al exterior en 2016 han crecido 9,9 millones de toneladas, es decir un 21% respecto de igual fecha el año pasado", contempló el informe Zeni.

"Siendo que las exportaciones totales estimadas por el USDA para Estados Unidos son de 55,8 millones de toneladas, restan por venderse sólo 8,9 millones de toneladas y faltan todavía 8 meses para el fin del año comercial en Estados Unidos, la situación se ve realmente tirante", continuó el análisis.

"En consecuencia, y en un primer análisis, debemos concluir que deberán suceder una o ambas cuestiones de las que siguen: 1) Cancelación de ventas y 2) Crecimiento de las exportaciones reales, por encima de la estimación del USDA y consecuente reducción de la molienda y/o de los stocks finales. Como sea, esperemos que la demanda siga traccionando como lo viene haciendo", concluyó el análisis semanal de Zeni.



AVANZA LA SIEMBRA



Lluvias acumuladas desde el pasado fin de semana repusieron humedad en extensas áreas de la región agrícola. Pese a ello, sectores de Córdoba y del Centro y Sudeste de Buenos Aires, donde las temperaturas máximas de los últimos días superaron los 35ºC, solo recibieron escasos milímetros que no son suficientes para reabastecer los cuadros y garantizar la humedad necesaria para la implantación de los lotes remanentes. Puntualmente en la región Sudeste de Buenos Aires la ventana de siembra de soja de segunda se extiende hasta el 10 de enero y gran parte de esta superficie podría quedar afuera de la rotación si no se registran lluvias durante las próximas semanas que reviertan la actual condición de déficit hídrico.

En este contexto, la siembra a escala nacional cubrió un 75,8 % del área proyectada en 19.600.000 hectáreas, marcando un progreso intersemanal de 9,3 puntos porcentuales y manteniendo un retraso interanual de 6 puntos. En números absolutos ya se han sembrado poco menos de 15 MHa y un 35 % del área pendiente se ubica en las regiones NOA y NEA, que ya transitan plena ventana de siembra y la buena oferta hídrica de los cuadros permitió avanzar rápidamente con la incorporación de lotes durante los días previos.

Los cuadros implantados en fechas tempranas ya despliegan de dos a cuatro hojas en sectores del Centro-Norte de Córdoba, manteniendo una condición de cultivo que varía de buena a regular debido a la escasa oferta hídrica de los cuadros. Hacia el sur de esta misma provincia ya hay lotes iniciando floración (R1), pero la mayor parte del área aún diferencia hojas con escasa oferta hídrica en las lomas, mientras que los bajos aún se mantienen anegados.

En la provincia de Santa Fe las elevadas temperaturas también comienzan a impactar negativamente sobre una oferta hídrica que varía de adecuada a regular según las precipitaciones acumuladas durante las últimas semanas. En el Centro-Norte de Santa Fe hay lotes que ya despliegan más de 8 hojas y la condición del cultivo aún se mantiene de buena a muy buena. Hacia el Núcleo Norte se relevaron aplicaciones para el control de isocas bolillera y medidora en diferentes localidades de la región. Los cuadros aún diferencian hojas manteniendo una condición de cultivo adecuada a buena a pesar de la regular oferta hídrica que comienza a predominar.