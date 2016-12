Las respectivas campañas Locales 26/12/2016 Redacción Leer mas ...

Bodoira remarcó mucho las campañas que viene llevando adelante el Municipio, en relación al tránsito y al cuidado de la vida que pregona siempre el Estado, como así también al no uso de pirotecnia, ya que fue notorio ayer en la ciudad los pocos fuegos artificiales que se tiraron en esta fecha.

Por eso hubo operativos de control antes, durante y una vez finalizados los eventos, sin remarcar el objetivo de cobrar la multa, sino evitar accidentes que pudieran costar vidas. Por eso se pusieron en acción más de 100 efectivos en toda Rafaela, contando todas las fuerzas. “Estamos todos muy contentos porque logramos lo que habíamos planificado. La gente que detuvimos para el control manejaba de manera muy prudente, hubo menos discusiones que otros años con personas que se muestran siempre apuradas, y mucho tiene que ver las campañas que hicimos desde el Municipio, alertando sobre uso del casco y el cinturón, como así también el no uso de la pirotecnia, ya que en el Hospital no hubo víctimas y tampoco quemados por pirotecnia. Y esto habla bien de la campaña que hacemos", destacó el funcionario.



REUNION Y BALANCE

Este miércoles 28 de diciembre, a las 10 de la mañana en el Salón Verde Municipal, se volverán a reunir todas las fuerzas mencionadas pertenecientes a Defensa Civil, para llevar adelante una evaluación de todo lo sucedido en la Navidad, y terminar de planificar el operativo de año nuevo.