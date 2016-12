AIRE LIBRE Suplemento Aire Libre 26/12/2016 Redacción Leer mas ...

Ampliar El perro debe viajar atado y fuera del sector donde está el que conduce.

Viajando en auto con nuestro perro



Algunas recomendaciones útiles

Ante la posibilidad de irse unos días de vacaciones a muchos les surge el problema de qué hacer con el perro durante la ausencia de la familia. Si no tienen alguien que se encargue del mismo o no quieren dejarlo en una guardería, la única opción es llevarlo de viaje junto al resto de la familia. Si se dispone de una camioneta lo ideal es llevarlo en un canil o jaula en la caja del vehículo. En este caso se debe verificar que la jaula no quede totalmente expuesta al sol. Se puede aislar un poco del calor colocándole una plancha de telgopor u otro aislante en el techo del canil. Ahora, para quienes disponen de un auto no queda otra alternativa que llevarlo en el habitáculo. Un perro suelto en el interior del automóvil puede provocar falta de visibilidad y distracción aumentando las posibilidades de sufrir un accidente. Algunas provincias (Córdoba por ejemplo) tienen, en su ley de tránsito, específicamente legislado lo que hace al transporte de mascotas.

En general lo que se exige es que el perro no tenga acceso al sitio del conductor y que no vaya suelto. Se venden en el mercado los llamados “cinturones de seguridad para perros” que son dos collares –uno le toma el cuello y el otro el pecho– unidos por una faja y que se sujeta a un cinturón de seguridad. No son caros y en Mercado libre se ofrecen a un precio que va de $ 100 a $ 200 según el modelo.

Más allá de lo legal debemos entender que viajar en auto para el perro es bastante traumático por lo que le provoca gran estrés. Además de suficiente agua fresca y comida realizar paradas frecuentes (cada dos horas) facilitarán el viaje. En las paradas (para cargar combustible, ir al baño, etc) no es conveniente dejar al perro solo en el auto sobre todo si quedó expuesto al sol.

Durante el viaje si el perro jadea agitado o babea mucho es signo de que se debe hacer una parada casi inmediata para que se hidrate y baje el estrés.

Es común que, a causa del nerviosismo que provoca el viaje, el perro pierda más pelo que lo habitual. Prevenir esta situación cubriendo los asientos con una sábana o toalla. Esto también ayuda a solucionar el problema de “patas sucias”.

Por último es importante tener en cuenta que no llevar al perro de la forma exigida por la ley puede ser objeto de una multa de tránsito y de una denuncia por maltrato animal.



Vacaciones en el mar y pesca



Todos aquellos que visitan la costa atlántica además de pasar unos días de sol y playa pueden despuntar el vicio de la pesca con muchas probabilidades de éxito. Hay dos formas de practicar la pesca: desde los muelles, escolleras y la playa o embarcado. Para pescar desde muelle o en la playa – como se deben alcanzar grandes distancias - se utilizan cañas largas de 3 o 4 metros aptas para lanzar pesos de 300 a 500 gramos.

El reel debe ser frontal porque es el que permite lanzar más lejos al no existir tanto rozamiento de la línea al salir. La línea madre de 0,40 o 0,60.

El aparejo es bastante similar al que usamos en la variada de río. Sobre la madre principal un esmerillón, luego la línea del aparejo propiamente dicha de unos dos metros, en la mitad un rotor plástico o de alambre con un chicote y un anzuelo 1/0 Mustad o Eagle claw. Plomadas existen muchos tipos, algunas muy sofisticadas, las más comunes son las tipo “sputnik” o las que vienen con 4 alambres para anclarse mejor en la arena. Como carnada universal se utilizan los camarones. Estos como son bastante débiles se deben encarnar en el anzuelo y luego asegurarlos con hilo elástico (el que se utiliza para tejer media de mujeres) se compra o se puede sacar de alguna media fuera de uso.

En casi todas las ciudades costeras existe un muelle de pescadores donde además de alquilar equipo (por si no llevó uno) le proveerán de carnada y lo asesorarán convenientemente. En estos muelles cobran un derecho de pesca o entrada pero que no es caro ($ 100 - $ 150). En los muelles hemos visto que muchos pescan con “mediomundo” arrojándolos con una soga larga y logrando atrapar, después de tres o cuatro pasadas, algunos pejerreyes del tipo llamado “toscanito” por su tamaño. Para el caso de salir a pescar embarcado el equipo es muy similar al que usamos para la variada de río: caña corta pero resistente (tipo Surubí), reel rotativo y aparejo simple con un anzuelo.

Las salidas de pesca generalmente son en un semirígido en el que viajan 6 u 8 pescadores. El costo está entre $ 700 y $ 1000 por persona. El guía encarna y explica cómo es la técnica. No hay que lanzar, sólo se suelta el freno del reel y se deja caer hasta sentir que la plomada toca el fondo (donde se pesca no hay más de 10 metros de profundidad) luego se recupera dos o tres metros de línea, según lo indique el guía, y ahí empieza la diversión. Por lo general se saca mucho pescado y de todo tipo: Corvinas, brótolas, mero y otras especies. No se siente el pique tal como estamos acostumbrados en el río sino que en un momento la caña se siente más pesada, ahí es cuando clavamos y juntamos.

En una salida de dos horas se llena un cajón de pescado fácilmente. La recomendación: si sufre de mareos, cenar liviano, al levantarse un té o mate con dos galletitas, una pastilla de Dramamine y al momento de salir a pescar otra pastilla de Dramamine y mucha suerte.



COCINA:



Dos recetas con surubí



Surubí al papillote



Ingredientes: (por persona) filet o rodaja de 250 grs de surubí; una zanahoria mediana, 1 puerro, 1 diente de ajo, 1 papa, 1 cebolla chica; 1 cucharada de manteca o aceite, Sal y Pimienta.

Preparación: sobre un trozo de unos 30 x 40 cm de papel aluminio enmantecar el centro, colocar luego el filet de surubí, luego la zanahoria cortada en juliana, el puerro (la parte blanca y un poco de la parte verde) el diente de ajo, la papa en cubos y la cebolla. Salpimentar y colocar sobre todo el resto de la manteca o rociar con una cucharada de aceite. Luego cerrar bien el paquete o papillote. Se puede cocinar al horno o sobre la parrilla a fuego fuerte. Unos 30 minutos de cocción a fuego fuerte serán suficientes; 10 minutos antes de servir se debe abrir el paquete para que salga el vapor y el pescado y las verduras se doren y pierdan la apariencia de hervido. Presentar el paquete abierto en el plato y espolvorear con perejil picado.



Surubí a la crema con vino blanco



Ingredientes: 1 panza de Surubí, dos cebollas, 1 pimiento rojo y uno amarillo, 1 pote chico de crema y un pote chico de queso crema; 1 vaso grande de vino blanco.

Preparación: sobre la fuente enmantecada se coloca la panza de surubí con el cuero para abajo, salpimentar y colocar al horno. Para la salsa se pica bien fino la cebolla y los pimientos, se doran en un poco de manteca o aceite, se sal pimenta y cuando están bien tiernos se le agrega el vino blanco. Se deja evaporar el alcohol y luego se le agrega la crema y el queso crema. Cuando la panza de surubí está bien dorada se baña con la salsa de vino y crema. Se acompaña de papas fritas o papas hervidas.