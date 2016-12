Zbrun, feliz por su tercer ascenso

El rafaelino Maximiliano Zbrun ya se ha transformado en un “hombre de los ascensos” o en una especie de amuleto de la suerte. Con una vasta trayectoria en el fútbol del interior del país, a sus jóvenes 30 años el Pela ya ha logrado subir de categoría por tercera vez: la primera fue 9 de Julio, el club de sus amores, en 2005, ganando la final en San Francisco ante Sportivo Belgrano de la mano de Malacho Soltermam. La segunda fue en 2011, cuando logró llegar a la B Nacional jugando para Guillermo Brown de Puerto Madryn. Y la tercera se produjo hace unos días, ya que pudo llegar al Federal A con Estudiantes de Río Cuarto, al igualar como local 0 a 0 ante Independiente de Chivilcoy luego de haber ganado en la ida como visitante 2 a 1. Pero además, el volante rafaelino surgido de la cantera juliense tuvo la suerte de recorrer el país de norte a sur y de este a oeste, ya que también ha pasado por Huracán de Tres Arroyos, Desamparados de San Juan, Tiro Federal de Rosario, Guaraní Antonio Franco de Posadas y Sportivo Belgrano. “La verdad que estoy muy feliz. Es muy lindo lograr un ascenso, y cada uno tiene un gusto diferente y se festeja de distinta manera. Y este en particular me agarra en un momento de mi carrera importante, porque a uno le van quedando menos años de fútbol. Y un ascenso a esta altura, tiene un sabor muy especial. El primero con el “9” lo viví de una manera distinta, porque es el club donde nací como futbolista. Me tocó debutar muy chico y conseguir el ascenso con la institución de la cual sos hincha fue haber hecho realidad el sueño que tiene uno de chico, porque empecé a jugar a los 4 años. El primer ascenso al Argentino A lo viví como hincha, cuando tenía 13-14 años. Y 3 o 4 años después, en 2005, se dio el ascenso en el cual me tocó jugar. Y se dio en una edad donde no la valorás tanto. Después, el otro ascenso que logré con Guillermo Brown fue el más importante a nivel deportivo. Porque significó un salto de categoría y nunca había jugado una B Nacional. Tuve la suerte de enfrentarme con equipos importantes, como River y Rosario Central, y fue lo máximo personalmente. También me tocó jugar contra Boca por Copa Argentina cuando estuve en Guaraní. Y a este ascenso uno lo valora mucho. Antes, con el tiempo, te das cuenta de la magnitud de lo que lograste. Y este se disfruta más porque es un logro que no se vive todos los días y es lo máximo que puede tener un jugador”, relató el ex juliense, ya en sus merecidas vacaciones, en su visita a la Redacción de LA OPINION.

- Pela, o sea que le das mucho valor al partido del ascenso ante Chivilcoy…

- Si, por supuesto. El hecho de haber enfrentado a los grandes del país se disfruta mucho porque todo el mundo está pendiente de esos partidos. Pero la final ante Independiente de Chivilcoy era una oportunidad única que tenía para devolverle todo lo que el club me había dado, donde me hizo sentir muy cómodo desde el primer día en que llegué. Aparte, el ascenso era el único objetivo que teníamos, y se había armado para eso. Y la verdad, una vez que lo logramos fue un alivio impresionante.

- Lo bueno es que también tuviste mucha continuidad.

- Afortunadamente pude jugar casi todos los partidos, algo muy bueno. Falté a uno sólo, que fue el último de la primera fase, donde ya estábamos clasificados y no jugué por suspensión.

- Y pudiste lograr el salto dentro de un club importante del interior.

- Así es. Estudiantes es un club con historia dentro de los torneos de ascensos del país. Es el más grande de Río Cuarto, que tiene muchos habitantes. Y uno se encontró con eso, un club grande y necesitado de salir del Federal B, una categoría que la institución no merecía. Venía muy golpeado en los últimos torneos y de a poco, el equipo fue contagiando a la gente, afuera y adentro de la cancha. Y los últimos partidos jugamos con un marco de público impresionante.

- ¿Se festejó mucho este logro en la ciudad?

- La verdad que sí. Fueron varios días de mucha celebración. Hacía del 2008 que Estudiantes no lograba un ascenso. El club está muy bien en varios aspectos y se merece estar en otra divisional. Socialmente ha crecido bastante y tanto la gente como los jugadores han disfrutado mucho este logro. Ojalá que este sea el piso, tal como lo dijo el presidente del club.

- Y ahora, con este fútbol argentino tan desorganizado, van a estar casi 8 meses parados. ¿Cómo lo toman a esto?

- Es una pena lo que está pasando en nuestro fútbol, donde las organizaciones de los torneos dejan mucho que desear. Los más perjudicados siempre son los jugadores del ascenso, como por ejemplo el caso nuestro, que nos tocó ascender y ahora vamos a estar entre 6 y 8 meses sin jugar. Uno vive el día a día y estar tanto tiempo sin competencia se hace muy difícil. También para los clubes se hace difícil poder mantener los planteles con semejante parate. Esperemos que esto se revea y se solucione todo de la mejor manera.

- Podemos decir que gracias al fútbol pudiste recorrer y conocer todo el país.

- Gracias a Dios, tuve esa suerte de vivir en distintos lugares del país, como Misiones, Puerto Madryn, Tres Arroyos, Bahía Blanca, Rosario, San Juan, San Francisco. Uno tiene varios recuerdos de todos esos lugares, algunos más que otros, porque no siempre te fue bien en todos lados. Como jugador, he pasado de todo, cosas buenas y malas, y no me ha ido del todo mal en cuanto a logros. Pero uno siempre trata de sacar lo positivo, como por ejemplo las amistades, ya que he hecho muchos amigos en todos los lugares en los que estuve. Pero algo extraño que también me sucedió fue que al año de haber jugado contra Boca en el Bicentenario de San Juan me tocó jugar, sin desmerecer porque es lo que me tocó en ese momento, en la peor cancha que estuve, que es la de Juventud Unida de Río Cuarto, una cancha chiquita, de tierra. Por eso uno trata de adaptarse a todos los lugares donde le toca estar o jugar.

- ¿Jugar en primera es el sueño pendiente?

“Es el sueño de todo jugador. Cuando uno se inicia como futbolista, lo primero que desea es jugar en Primera. Ahora, con la edad que tengo, sé que es un tanto difícil, pero es un deseo que ojalá se pueda cumplir.