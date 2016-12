“Siempre sueño con volver al ‘9’”

Mientras tanto, Zbrun siempre sigue de reojo a su querido 9 de Julio. “Siempre se sigue al club del cual se es hincha. Este año pedí permiso para entrenar con los jugadores del ‘9’ donde a la mayoría no los conocía. Y le manifesté a Satanás que me sorprendió cómo entrenaban, ya que por ser muy jóvenes algunos lo hacían con mucha seriedad, y muy bien. Y ahí me di cuenta porqué el año anterior habían hecho una gran campaña. Y en este semestre, intuí que iban a realizar un buen torneo, pero como era muy corto tuvieron una racha de resultados negativos que le impidieron la clasificación. Después, cuando tuvieron que luchar por la permanencia, en lo personal sabía que iban a salir adelante porque había un buen plantel.

- ¿La idea es retirarte en el “9”?

- Si, siempre tengo eso en la cabeza. Es difícil imaginar mi retiro en otro lado. Hoy es difícil volver al club, pero todo es posible y como están dadas las cosas, uno nunca sabe lo que puede llegar a pasar. Desde el día que me fui siempre pienso en volver al club y espero que se cumpla. Entrenar en el ‘9’ es como entrenar en el patio de tu casa y fueron 3-4 semanas muy lindas. Este año hemos tenido alguna conversación y me tiraba quedarme en la ciudad y estar cerca de la familia y los afectos. Pero me gustaría volver estando bien físicamente. Después surgió la chance de Estudiantes, donde me cumplieron todo lo que me prometieron. Hoy por hoy, la idea es continuar en Río Cuarto y ellos también me han dicho de que quieren que siga. Es difícil para el jugador y el dirigente están mucho tiempo parado. Así que con el transcurso de los días vamos a seguir hablando y esperemos llegar a buen puerto.

- ¿Qué deseos vas a pedir para el 2017?

- Primero, agradecer a la familia por el apoyo. Y en lo futbolístico, tratar de seguir logrando cosas importantes como jugador.