Mascherano contradijo a Bauza

El subcapitán de la Selección argentina, Javier Mascherano, negó que el plantel haya sugerido jugar en la Bombonera en la próxima fecha de Eliminatorias y dijo que eso lo decidirá la Asociación del Fútbol Argentino. Pese a que el entrenador Edgardo Bauza había dicho que ante Chile iban a jugar en cancha de Boca por pedido de los futbolistas, "Masche" expresó que "no es algo que surgiera de nosotros". "No fue nada de los jugadores, no sé donde se jugará. No sé lo que es jugar con la Selección ahí. Siempre los campos donde se juega lo decide la federación", aseveró. Si bien AFA no lo hizo oficial todavía, es un secreto a voces que el encuentro frente a Chile, por la decimotercera fecha de las Eliminatorias, se disputará en el estadio Alberto J. Armando.

En los últimos días, Bauza había dicho que 19 de los 24 jugadores del plantel de la Selección argentina habían optado por el estadio de Boca. La última vez que el Seleccionado jugó en la Bombonera fue en 1997, cuando el equipo dirigido por Daniel Passarella, ya clasificado al Mundial de Francia 98, empató 1-1 frente a Colombia. Además, durante una conferencia de prensa en la Universidad Santo Tomás del país trasandino, Mascherano confesó que "está todo muy luchado en las Eliminatorias porque la diferencia de puntos es poca". "Falta muchísimo para el duelo con Chile. Todavía no hemos analizado nada ya que cada uno está con sus clubes. Es claro que es un partido importante para ambas selecciones", manifestó.