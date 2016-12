Presentan el Fiesta que conducirá Ogier

M-Sport se ha propuesto alegrar el día de Navidad y como si de Papa Noel se tratase, el patrón del equipo, Malcolm Wilson, ha desvelado los colores de guerra del nuevo Ford Fiesta RS WRC 2017.

El preparador de Cumbria era el único fabricante del WRC que todavía no había mostrado sus colores oficiales, pero ha aprovechado esta fecha especial para mostrar la imagen definitiva de su nuevo World Rally Car.

Un coche con el que Sébastien Ogier intentará defender sus cuatro títulos consecutivos, triunfos que ha sumado en el Campeonato del Mundo de Rallies compitiendo junto a Volkswagen Motorsport.

El nuevo Ford Fiesta RS WRC muestra una mezcla de los colores de M-Sport y los tonos asociados al logo de Red Bull, patrocinador personal de Sébastien Ogier que ha optado por sumarse al nuevo proyecto del piloto francés.

Como resultado, el nuevo World Rally Car combina los tonos blancos y azules con el imponente logo de Red Bull que corona el capó, los laterales y el paragolpes trasero. Ante la notable presencia de los "toros rojos", los logos del resto de socios del equipo pasan bastante desapercibidos a pesar de contar con algunos apoyos destacados.

Entre estos apoyos parece que el rol de Ford vuelve a ser testimonial, toda vez que el logo del fabricante americano apenas se deja ver en el portón trasero, aunque es más que suficiente para presumir de su motor EcoBoost.

De hecho, es mucho más notable el logo de MS-RT Road Techonology, departamento de M-Sport dedicado a la preparación de coches de calle. A lo largo de la estructura del Ford Fiesta RS WRC 2017 también aparecen adhesivos de algunos de los socios tecnológicos del equipo: Michelin, Castrol, Sparco y OZ Racing.

Con todo, el Ford Fiesta RS WRC que pilotará Ott Tänak lucirá una figura distinta, toda vez que Red Bull es patrocinador personal de Ogier y por ende no cede sus logos a la unidad del piloto estonio. Sorprende que Tänak no cuenta con un patrocinador principal o un logo personal y distinto a los adhesivos de las compañías que apoyan al equipo M-Sport.