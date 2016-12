Parece que el joven no es golpeador

Un nuevo capítulo se agrega a un culebrón donde resultan protagonistas Fede Bal y Barbie Vélez, luego de vivir varios meses en pareja. Hace días en este espacio informamos sobre que las pericias indicaron que el muchacho no presenta característica de golpeador, o sujeto violento ,en tanto el resultado dio como prueba que Barbie resulta posesiva y proclive a magnificar las situaciones.



REVES PARA BARBIE



Ahora se sabe, de acuerdo a información de Crónica, que el juez Walter Candela -encargado de investigar las denuncias cruzadas por violencia de Fede Bal y Barbie Vélez-, se pronunció a favor del muchacho tras el pedido del abogado de la joven para realizar nuevas pericias psicológicas.



Además, el magistrado también se negó a tomarle una nueva declaración indagatoria a Fede Bal, y por otro lado no excluirá las charlas por WhatsApp que se filtraron hace pocos días y fueron aceptadas como pruebas.



Allí se puede tomar conocimiento de situaciones donde la hija de Nazarena Vélez demuestra ser "posesiva e intimidante"



Sobre los chats, Fede Bal dijo en un programa de la TV de América que "se los di a mi abogado porque sirven como prueba de que esa era la relación que teníamos. Tristemente, porque me da mucha vergüenza. Pero no hace más que retratar lo que las pericias psicológicas dicen de ambos".