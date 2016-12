"La agarró de los pechos y se relamía"

Gabriela Estévez, diputada nacional por el Frente para la Victoria-PJ, estuvo presente en la represión por parte de la Policía de Jujuy, a dirigentes que se aprestaban a ingresar al juicio oral y público a Milagro Sala.



De acuerdo a la agencia Derf la legisladora contó que "viajamos varios diputados nacionales, legisladores porteños, algunos concejales, y dirigentes de la CTA, entre otros, para acompañar a Milagro en la lectura de la sentencia. Primero fuimos a visitarla al penal y en todo el viaje vimos movimientos raros, sentimos que nos seguían".



"Cuando llegamos a Tribunales, nos encontramos con todo el perímetro vallado, y un cordón de policías de la provincia de Jujuy. Demostramos que estábamos autorizados para entrar y no nos dejaron hacerlo, nos dejaron una hora al rayo del sol. Volvimos a reclamar, y en momento que iba a pasar un funcionario judicial le abrieron el vallado. Algunos aprovechamos para ingresar, pero nos cerraron la valla y el funcionario judicial nos tiró una camioneta encima, golpeando a una compañera de la CTA. Ahí comenzó la tensión", asevero Gabriela Estévez.



AGRESIONES A MUJERES



La legisladora expuso que fue entonces que "la Policía se puso violenta, empezó a forcejear, empujaban con los escudos y pegaban con las cachiporras. Mayra (Mendoza) y otra compañera pasaron del otro lado de la valla, ahí fue que a Mayra la agarraron del pelo y del cuello, no le dieron bolilla ni les importó que fuéramos diputados y les dimos los documentos. Sabían perfectamente quiénes éramos".



UN POLICIA SE "RELAMIA"



No todo quedó alli dado que "a una compañera concejala (Daniela Vilar, concejala de Lomas de Zamora) la agarró un policía para manosearla. La agarró directamente de los pechos. Horacio Pietragalla (secretario de DDHH de Santa Cruz) advirtió esto y se puso loco. Por eso lo golpeó. El policía aún así miraba a la concejala, sacaba la lengua y se relamía".