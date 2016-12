Para evitar accidentes de tránsito

Se recomienda transitar con mayor tranquilidad y precaución, remarcando la responsabilidad de padres y tutores a la hora de permitir que menores conduzcan vehículos, principalmente motocicletas, respetando las leyes de tránsito.



A TENER EN CUENTA



* Conducir siempre con precaución.



* No se debe conducir si se ha ingerido alcohol, o si sus condiciones físicas y psíquicas no son las óptimas.



* Siempre se deberá respetar los límites de velocidad urbana.



* Siempre se debe reducir la velocidad al ingresar a un cruce.



* Al acercarse a un cruce de calles, hay que estar alerta en caso que algún vehículo vaya a doblar repentinamente. Sólo así se tendrá tiempo para frenar la motocicleta o automóvil.



* Trate de prever las condiciones del camino con anticipación, como pavimento mojado, tierra en la calzada y hojas caídas, entre otros. Así se pueden tomar las medidas adecuadas.



* Siempre se debe respetar la señalización, las demarcaciones y el derecho preferente de paso de los peatones.



* En automóviles utilizar siempre el cinturón de seguridad y para los niños el asiento porta-infantes.



EN MOTOCICLETA



* Utilizar casco, tanto el conductor como el acompañante, "Usar casco salva vida".



* En todo momento se deben mantener las dos manos en el manubrio.



* No se debe llevar más de un pasajero. Tampoco se debe cargar la moto más que lo especificado por el fabricante.



* Se debe conducir en línea recta, sin zigzagueos que invitan a una colisión con un vehículo cercano. Además, siempre se deben evitar los puntos ciegos.



* Se debe circular respetando a otros vehículos. No se debeemos olvidar que la moto tiene el mismo derecho que cualquier otro vehículo motorizado de mayor tamaño.



* Tomar actitudes conscientes y respetuosas a la hora de conducir, es una opción que hará posible que se pueda disfrutar de las fiestas de fin de año de la mejor manera.