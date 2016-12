Ejemplo de un adicto a las drogas

"En un momento creí que mi vida estaba terminada, pero no fue así. La pude pelear gracias a mucha gente que me ayudó, ahora quiero vivir y disfrutar esto que me está pasando", le dijo Isaac Casco, de 33 años de edad al colega El Periódico.



Quien ostenta un récord profesional de 20 peleas con 11 triunfos, 5 derrotas, 3 empates y un combate sin decisión, obtuvo el título de enfermería clínica y domiciliaria y trabaja media jornada en la sección mantenimiento de la empresa de emergencias médicas Cruz Verde.



En tanto, regresó a los entrenamientos con la mira puesta en retornar a los cuadriláteros en el transcurso del venidero 2017.



LA DROGA, ESE ENEMIGO



"La droga me había retirado del boxeo, me había alejado de todo y necesitaba una mano porque no podía salir", contó Isaac, y en la charla comentó que su tío Roberto le dijo que estaban buscando personal de mantenimiento en Cruz Verde, un empleo fijo y en regla, distinto al que venía realizando como albañil.



OPORTUNIDAD Y ALGO MAS



En la empresa de emergencias le dieron la oportunidad de un trabajo fijo,y en ese marco la enfermera María Rosa Marino le propuso hacer el curso de enfermería clínica y domiciliaria que se dicta en el IPEM Nº 315, e Isaac se inscribió y finalizó con éxito.



UN CLARO OBJETIVO



Se memora que Casco dejó el boxeo luego de dos duras derrotas, una por el título provincial en el club El Tala ante Luques Castillo, y otra por nocaut en Neuquén, ante "Rayo" Godoy, ambas en 2014.



"Las perdí porque en ese momento había tocado fondo por el problema de mi adicción a la cocaína", explicó Isaac Casco.



Ahora su objetivo es claro, volver de la mejor manera al ring para borrar esas manchas en su carrera deportiva, por lo que entrena junto a Juan Carlos Aguirre con la intención de programar una pelea para marzo del próximo año.



"Quiero volver en el 2017 para demostrar que se puede luchar contra las droga y que se puede salir adelante. Hoy mi familia está muy contenta y yo me siento muy bien, como si estuviese en mi mejor época", destacó quien se erige como un ejemplo en la lucha contra una adicción.