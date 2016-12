Comenzó la etapa de implementación de los proyectos ganadores de InnovAcción Locales 24/12/2016 Redacción Leer mas ...

Ampliar FOTO PRENSA MUNICIPALIDAD MANOS A LA OBRA./ MoPS, A3 y Tecnologizados junto a funcionarios del Ejecutivo.

La semana pasada comenzó la etapa de implementación de los proyectos ganadores del Concurso de Ideas InnovAcción 2016. La coordinadora de la Secretaría de Desarrollo Económico, Innovación y Relaciones Internacionales Emiliana Hidalgo, se reunió junto a otros funcionarios municipales con los grupos premiados, para empezar a delinear los pasos que hay que dar en el desafío de hacer realidad sus ideas. La acompañaron Mariana Nizzo, secretaría de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda; Mariana Allasia, subsecretaria de Economía Social y Empleo; María Paz Caruso, directora del Instituto de Desarrollo Sustentable; y Marcelo Bersano, director Ejecutivo del Instituto Municipal de la Vivienda.

Vale recordar que los tres grupos ganadores fueron: MoPS, A3 y Tecnologizados. El primero está integrado por Marcos Pavón, Manuel Bertone y Eduardo Caneva, y obtuvo el primer premio con el proyecto que consiste en crear un Módulo Polivalente Sustentable, equipamiento urbano concebido como espacio de encuentro social, conectividad tecnológica y concientización sustentable. Al estar construido con materiales ecológicos y utilizar energía solar, sirve como modelo a la comunidad sentando conciencia para comprender mejor estas tecnologías y comenzar a familiarizarse con las mismas.

El grupo A3, que obtuvo el segundo puesto en el concurso, está compuesto por Mariana Foti, Juan Pablo Fessia y Pablo Alvarez, y su idea es generar un Corralón Solidario para aquellas personas que quieren construir, mejorar o reparar su vivienda y no poseen los recursos económicos necesarios para la compra de los materiales. La función del mismo es ser el nexo entre personas o empresas que donen materiales de construcción y mobiliario que ya no utilizan y familias que necesitan mejorar su casa.

En tercer lugar el equipo Tecnologizados conformado por Juan Andrés Brekes Georgis, Carlos Gauchat, Juan Pablo Bertone, Nahuel Rossi y Julián Ruben, quienes propusieron realizar lomas de burro con fluidos no newtonianos, gracias a lo cual no opondrán resistencia a los vehículos que circulen a bajas velocidades, mientras que se comportarán como un sólido ante velocidades altas, ayudando a regular así el tránsito en la ciudad.

Al cierre de esta primera reunión, Emiliana Hidalgo expresó: "El encuentro fue muy fructífero, pudimos conformar un buen equipo de trabajo entre los chicos y los funcionarios relacionados a las temáticas de los proyectos. Se delinearon los primeros pasos, se detallaron actividades y se distribuyeron tareas para poder avanzar en la implementación durante el transcurso del próximo año".