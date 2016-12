Peralta y Monesterolo en La Emilia de San Jorge Deportes 24/12/2016 Redacción Leer mas ...

Dos jugadores que vistieron la camiseta de 9 de Julio en el torneo Federal B seguirán en competencia, pero en el Federal C (Torneo del Interior) que comienza en enero. Este torneo, donde no intervendrán representantes de la Liga Rafaelina como viene aconteciendo en los últimos años, otorgará ascensos al Federal B.

Los futbolistas en cuestión son el delantero Sebastián Monesterolo y el volante Iván Peralta, quienes acordaron su vinculación con La Emilia de San Jorge, que a priori apunta a llegar alto en el certamen.

En tal sentido el equipo “Canario” tendrá a Gabriel Bracco en la dirección técnica. Peralta llegó luego que se cayera la incorporación de Pablo Tántera, ex Atlético y Ben Hur de nuestra ciudad, por motivos económicos.

Recordemos que el Federal C 2017 comenzará el 29 de enero y culminará a fines de abril. Los equipos que asciendan, disputarán el Federal B desde el 28 de mayo, al menos por ahora en cuanto a la fecha. El formato del torneo será similar a los anteriores, sólo que el número de equipos por Región será distinto, con lo cual puede llevar a que algunas de las Regiones tengan un número menor de fases de play off. Cada una de las 8 regiones otorgará 2 ascensos directos.