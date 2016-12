Conicet: acuerdo con investigadores Nacionales 24/12/2016 Redacción Se mantendrán a los 500 becarios y levantaron la toma después de 5 días.

BUENOS AIRES, 24 (NA). - Los investigadores del Conicet aceptaron una propuesta del Gobierno para que los casi 500 becarios afectados por el recorte en los cupos mantengan sus puestos en la estructura del organismo, al menos hasta diciembre de 2017, y decidieron levantar la toma del Ministerio de Ciencia y Tecnología que llevaban a cabo desde hacía cinco días.

Después de varias horas de negociaciones entre los delegados de los investigadores y el ministro Lino Barañao, el acuerdo se selló luego de una contrapropuesta de los científicos del Conicet para que quedara afuera del acta la posibilidad de que los becarios que reclamaban su reincorporación se sumaran al plantel de una empresa privada, tal como lo habían ofrecido las autoridades de Ciencia y Tecnología.

La última propuesta fue confeccionada luego de una asamblea donde los investigadores analizaron el acta-acuerdo que les había presentado Barañao, que además establece una mesa de trabajo para avanzar de cara a 2018 en la incorporación de los científicos en cuestión en universidades, institutos y empresas con la misma remuneración y categoría.

La propuesta del cuerpo de investigadores quitó a las empresas de esa alternativa e insertó allí al Conicet, además de la publicación de las becas antes de fin de año.

Las reuniones se llevaron a cabo desde las 14:00 en la sede de Ciencia y Tecnología, Ministerio ubicado en la calle Godoy Cruz al 2.200 y cuyo playón se mantenía ocupado por los investigadores desde el lunes último, en rechazo a que casi 500 becarios que habían sido recomendados para ingresar al Conicet quedaran afuera.

El primer punto del acuerdo establece la prórroga de la beca "a los 343 postulantes a la carrera de investigador científico y técnico" que fueron recomendados y no seleccionados para su ingreso, hasta el 31 de diciembre de 2017.

En segundo lugar, el acta señala que "el Conicet pone a disposición 107 becas extraordinarias" para los postulantes a la carrera de investigador científico y técnico que fueron recomendados y no seleccionados, y que actualmente "no

pertenecen al programa de becas del Conicet", también hasta el 31 de diciembre del año próximo.

El tercer compromiso asumido es la creación de "una comisión mixta de seguimiento" del ingreso de los postulantes no seleccionados, que estará integrada por un representante de ATE, uno de cada agrupación de investigadores, y representantes tanto del Conicet como del Ministerio de Ciencia y Técnica.

El último punto del acta estableció que, con el acuerdo alcanzado, los manifestantes levantaban la toma tanto del Ministerio como de "cualquier centro científico tecnológico o instituto de investigación del resto del país".

Antes del inicio de las reuniones, al mediodía, Barañao había mantenido un encuentro con el jefe de Gabinete, Marcos Peña.