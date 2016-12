Acuérdate de mi cumple Carta de Lectores 24/12/2016 Redacción Leer mas ...

"Como sabrás, nos acercamos a la fecha de mi cumpleaños. Todos los años se hace una gran fiesta en mi honor y creo que en este año sucederá lo mismo. En estos días la gente hace muchas compras. La verdad, es agradable saber que, al menos un día del año algunas personas piensan un poco en mí. Recuerdo el año pasado, al llegar el día de mi cumpleaños, hicieron una gran fiesta. Había cosas deliciosas, todo estaba decorado, había muchos regalos; pero…¿Sabes una cosa . Ni siquiera me invitaron. Y, como no me invitaron, se me ocurrió estar sin hacer ruido. Entré y me quedé en un rincón. Estaban todos pasándola en grande. Luego, llegó alguien vestido de rojo, de barba blanca y gritando ¡jo,jo,jo.! Llegaron las doce de la noche y todos comenzaron a abrazarse; yo, extendí mis brazos esperando que alguien me abrazara y… Nadie me abrazó… Comprendí que yo sobraba en esa fiesta y salí sin hacer ruido.

Quisiera que en esta Navidad, me permitieras entrar en tu vida, quisiera que recuerdes que vine a este mundo a dar la vida por tí en la cruz y de esa forma poder salvarte. ¿Sabes una cosa… ¡Te Amo.!: Tu amigo Jesús.”

¡Feliz Navidad, con el amor y respeto de siempre!

Ana María Abuh Arias de Abeillé.