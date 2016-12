ASSA: ENRESS ya elevó su dictamen por la suba

El Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ENRESS) remitió al Ministerio de Infraestructura y Transporte la resolución 1.507/16 en la que evalúa los fundamentos que dio Aguas Santafesinas SA (ASSA) para solicitar un ajuste tarifario del 89%. Si bien no se dio un porcentaje concreto, se estima que los cuestionamientos que realiza determinaría una suba de un 50%. La Provincia llegaría a una resolución con respecto a este tema, a lo largo de la última semana del año.

Recordemos que Rafaela había tenido una postura muy concreta durante la presentación que realizó en la última audiencia pública convocada por el ENRESS: sin obras, no se puede aumentar.

SI uno lo analiza desde al falta permanente de agua en la ciudad, el 50% es una locura. Si uno lo analiza como la reducción a la mitad de lo que propone la empresa, la cosa tiene una mirada más positiva.

Vale destacar que el 89% acumulado propuesto por ASSA comenzaría a aplicarse a partir del segundo bimestre del 2017, con una suba del 38%. Después le seguirían 3 subas consecutivas y acumulables del 11% cada una.

El titular del Ministerio de Infraestructura, José León Garibay afirmó que aún no se resolvió el porcentaje que otorgará a ASSA y que seguramente lo harán la última semana del año, aunque no hay una fecha confirmada.

En coincidencia con la resolución que elaboró el ENRESS, Garibay aseguró compartir los conceptos que de esta emanan. "Hay una observación en cuanto a la evaluación de ASSA que vamos a solicitar nos especifique dónde y a qué se debe la diferencia de análisis de costos que fue analizada por el ENRESS", adelantó el titular de la cartera de Infraestructura.

El Presidente del Directorio del ENRESS, Oscar Pintos, había adelantado a LA OPINION que la resolución contemplaría tres pilares: el informe con la justificación del aumento pedido por ASSA, las conclusiones de las audiencias públicas y el dictamen de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre los aumentos tarifarios en servicios públicos, en donde proponían aplicar criterios de proporcionalidad, progresividad y razonabilidad.

El diario Uno de Santa Fe indica que con respecto a lo presentado por ASSA, la resolución del ENRESS marca diferencias de volumen de dinero. Por ejemplo, contempla los acueductos (entre ellos el que abastecería a Rafaela, el de Desvío Arijón) entre los costos. Lo que dicen es que, como no brindan actualmente un servicio, no deberían ser contemplados como tal, dado que la inversión la realiza la Provincia. ASSA había anotado 115 millones de pesos para eso.

Otra de las diferencias que se encontró se relaciona con los insumos químicos los cuales desde el ENRESS lo calificaron como excesivos. Sin dejar de destacar que este aspecto insume unos 39 millones. También se habla de una diferencia de criterio con respecto a las amortizaciones, lo que implicaría otros 98 millones de pesos.