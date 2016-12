Baja confirmada Deportes 24/12/2016 Redacción Leer mas ...

BUENOS AIRES, 24 (NA). - El tandilense Juan Martín Del Potro no realizará la gira por Oceanía que da inicio a la competencia oficial ATP de tenis, por lo que se ausentará del Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada. Tal como había adelantado en la conferencia de prensa del pasado martes, Del Potro había quedado agotado físicamente tras ganar la Copa Davis por primera vez en la historia y no iba a tener tiempo de realizar una correcta pretemporada.

Del Potro, entonces, decidió alargar la preparación y por eso no iniciará la gira en Australia, perdiéndose la cita en Auckland y el primer Grand Slam del año. El tandilense había hablado sobre la planificación de la próxima temporada, a la que debería presentarse dentro de quince días, en el calor de Australia.

"Lo que más necesito ahora es encontrar la persona que me prepare físicamente para todo el año. Jugar en 15 días en Australia quizás me haga perder otros torneos en el año. Si el tenis me esperó dos años me puede esperar un Abierto de Australia más. Pero también sé que si me va bien me da un salto importante en el ranking. Así que todavía no lo decidí", anticipó.

Del Potro retrasará su regreso al circuito y, entonces, lo hará recién en febrero, sin pistas sobre en qué torneo reaparecerá, y si estará disponible para la primera ronda de la defensa del título de Copa Davis, contra Italia en Parque Sarmiento. Lo cierto es que el mejor argentino del ranking (38°) apuesta a una pretemporada XL para terminar de la mejor forma el 2017. "En 2017 quiero disfrutar de estar sano y saber que tengo la tranquilidad de saber que por suerte la Copa Davis está en casa. Eso me deja muy tranquilo", confesó recientemente.